Гулачи: «Мы ограничили Германию»

Голкипер сборной Венгрии дал интервью после матча Евро-2020 с Германией, который завершился со счётом 2:2.

«На нас было огромное давление в течение всего матча, но мы ограничили Германию минимальным количеством голевых моментов», - сказал Петр Гулачи в интервью УЕФА.

«Мы сумели великолепно отреагировать на их первый гол. Мы были очень близки к приемлемому результату. С самого начала матча мы были сконцентрированы на себе, а не на сопернике. Мы сыграли три напряженных матча, и я крайне разочарован тем, что нам не удалось пройти дальше», - добавил голкипер.

Сборная Венгрии была в нескольких минутах от сенсационного выхода в плей-офф, но на 84-й минуте Леон Горецка сравнял счет в матче, и в итоге встреча завершилась со счетом 2:2.