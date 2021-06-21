Российские судьи обслужат матч Германия - Венгрия

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21 Июня 2021, 11:58,
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Российские судьи получили назначение на поединок третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020 между сборными Германии и Венгрии. Об этом рапортует пресс-служба УЕФА.
Главным рефери встречи назначен Сергей Карасёв. Его ассистентами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Запасной арбитр - Данни Маккели, представляющий Голландию.
Напомним, что Карасёв ранее отработал главным судьей матча Италия - Швейцария.
Поединок Германия - Венгрия состоится в среду, 23 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Сборная Венгрии, Сергей Карасёв