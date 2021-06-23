Немцы висели на волоске: Дерзкая Венгрия чуть не выбила пассивную Германию с Евро

Сборная Германии в Мюнхене пыталась решить вопрос плей-офф в матче с Венгрией. Игру судила российская бригада с Сергеем Карасёвым во главе.

Германцы стартовали на Евро-2020 с поражения от Франции, но дальше получили положительные эмоции от почти что разгрома Португалии. «Немецкая машина» показала, что хоронить её ещё рано. Ну а от венгров в этой группе смерти было принято ничего не ждать. Тем не менее они добились ничьей в матче с французами и ехали в Мюнхен, держа в уме шанс пробиться в 1/8 финала. Мадьяры попали бы туда только в случае победы.

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Естественно, «бундестим» завладела в родных стенах инициативой, но венгры ведь колючи и просто так не поддаются. На четвёртой минуте Киммих пытал счастье справа с острого угла, но его удар напоролся на руки Гулачи. А ещё спустя несколько минут немцы на себе прочувствовали, что такое результативная венгерская атака. Шаллаи навесил с правого полуфланга на ближнюю штангу, где Салаи головой запустил мяч в нижний угол (0:1).

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Характер игры дальше в первом тайме не изменился. Немцы атаковали позиционно, а мадьяры – в ответку, когда получалось. Опаснее всего для гостей было в районе двадцатой минуты, когда Хуммельс попал головой в перекладину на подаче корнера, плюс Гулачи справился с близким ударом Гинтера. В остальном визитёры справлялись с разрушением обычно на хорошем расстоянии от своих ворот.

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Во втором тайме Германия атаковала скучно, и Йоахим Лёв был как на иголках. Естественно, ему не хотелось уходить из «бундестим» на минорной ноте, и он решил бросить в бой джокера в лице Мюллера. Но гол в свои ворота венгры придумали сами ещё до выхода Томаса на поле. Кроос навесил со штрафного из глубины, олицетворяющий надёжность Гулачи махнул на выходе мимо мяча, и Хаверц докорректировал мяч головой в сетку после скидки-удара Хуммельса (1:1).

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Прежде чем мяч разыгрался с центра, Лёв успел выпустить Мюллера на пару с Вернером, но через какую-то половину минуты немцы опять оказались в положении отыгрывающихся. Хозяева не доработали в центре поля на подборе, и Салаи забросил на Шефера, опередившего Нойера головой в рамках выхода один на один (1:2).

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Отличный шанс спасти германцев от позорного вылета с Евро-2020 в родных стенах имел Кроос, положивший мяч мимо дальней штанги с левого полуфланга после паса Госенса. А на 84-й минуте хозяева всё-таки дожали гостей. Горетцка сработал на отскоке в чужой штрафной и вколотил мяч в правый угол через маленькое касание от Гулачи (2:2).

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Ответить на это симметрично венгры уже не смогли. Сборная Германии висела на волоске, но всё-таки избежала второго подряд четвёртого места в группе на крупном турнире – после ЧМ-2018. Как завершится матч Португалии и Франции, в котором финальный свисток просвистел чуть позже, немцев уже не волновало, потому как они всё равно вышли бы в плей-офф, со второго места или с третьего. В рейтинге третьих мест Финляндия и Словакия всё равно оставались бы позади четырёх других сборных.

Кирилл Иванцов