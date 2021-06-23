Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Немцы висели на волоске: Дерзкая Венгрия чуть не выбила пассивную Германию с Евро

23 Июня 2021, 23:54,

Сборная Германии в Мюнхене пыталась решить вопрос плей-офф в матче с Венгрией. Игру судила российская бригада с Сергеем Карасёвым во главе.

Протокол игры  
Германия 2:2 Венгрия
    11' Салаи Адам (0:1)
(1:1) Хаверц Кай 66'    
    68' Шефер Андраш (1:2)
(2:2) Горецка Леон 84'    
Нойер Мануэль Гинтер Маттиас   82' (Фолланд Кевин (   82') Хуммельс Матс Рюдигер Антонио Киммих Йозуа Гюндоган Илкай   29'   58' (Горецка Леон (   58') Кроос Тони Госенс Робин   82' (Мусиала Джамал (   82') Хаверц Кай   67' (Вернер Тимо (   67') Сане Лерой   61' Гнабри Серж   68' (Мюллер Томас (   68')
Запасные: Лено Бернд Нойхаус Флориан Трапп Кевин Джан Эмре Хальстенберг Марсель Кох Робин Зюле Никлас
Гулачи Петер Него Лоик Ботка Эндре   28' Орбан Вилли Салаи Аттила Фиоло Оттила   66'   88' (Николич Неманья III (   88') Кляйнхайслер Ласло   89' (Ловренчич Герге (   89') Надь Адам Шефер Андраш Салаи Адам   64'   82' (Варга Кевин (   82') Шаллаи Роланд   75' (Шен Саболч (   75')
Запасные: Шигер Давид Ланг Адам Холендер Филип Дибус Денеш Кечкеш Акош Варга Роланд Богдан Адам Болла Бендегуз
23 июня. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Германцы стартовали на Евро-2020 с поражения от Франции, но дальше получили положительные эмоции от почти что разгрома Португалии. «Немецкая машина» показала, что хоронить её ещё рано. Ну а от венгров в этой группе смерти было принято ничего не ждать. Тем не менее они добились ничьей в матче с французами и ехали в Мюнхен, держа в уме шанс пробиться в 1/8 финала. Мадьяры попали бы туда только в случае победы.

Embed from Getty Images

Естественно, «бундестим» завладела в родных стенах инициативой, но венгры ведь колючи и просто так не поддаются. На четвёртой минуте Киммих пытал счастье справа с острого угла, но его удар напоролся на руки Гулачи. А ещё спустя несколько минут немцы на себе прочувствовали, что такое результативная венгерская атака. Шаллаи навесил с правого полуфланга на ближнюю штангу, где Салаи головой запустил мяч в нижний угол (0:1).

Embed from Getty Images

Характер игры дальше в первом тайме не изменился. Немцы атаковали позиционно, а мадьяры – в ответку, когда получалось. Опаснее всего для гостей было в районе двадцатой минуты, когда Хуммельс попал головой в перекладину на подаче корнера, плюс Гулачи справился с близким ударом Гинтера. В остальном визитёры справлялись с разрушением обычно на хорошем расстоянии от своих ворот.

Embed from Getty Images

Во втором тайме Германия атаковала скучно, и Йоахим Лёв был как на иголках. Естественно, ему не хотелось уходить из «бундестим» на минорной ноте, и он решил бросить в бой джокера в лице Мюллера. Но гол в свои ворота венгры придумали сами ещё до выхода Томаса на поле. Кроос навесил со штрафного из глубины, олицетворяющий надёжность Гулачи махнул на выходе мимо мяча, и Хаверц докорректировал мяч головой в сетку после скидки-удара Хуммельса (1:1).

Embed from Getty Images

Прежде чем мяч разыгрался с центра, Лёв успел выпустить Мюллера на пару с Вернером, но через какую-то половину минуты немцы опять оказались в положении отыгрывающихся. Хозяева не доработали в центре поля на подборе, и Салаи забросил на Шефера, опередившего Нойера головой в рамках выхода один на один (1:2).

Embed from Getty Images

Отличный шанс спасти германцев от позорного вылета с Евро-2020 в родных стенах имел Кроос, положивший мяч мимо дальней штанги с левого полуфланга после паса Госенса. А на 84-й минуте хозяева всё-таки дожали гостей. Горетцка сработал на отскоке в чужой штрафной и вколотил мяч в правый угол через маленькое касание от Гулачи (2:2).

Embed from Getty Images

Ответить на это симметрично венгры уже не смогли. Сборная Германии висела на волоске, но всё-таки избежала второго подряд четвёртого места в группе на крупном турнире – после ЧМ-2018. Как завершится матч Португалии и Франции, в котором финальный свисток просвистел чуть позже, немцев уже не волновало, потому как они всё равно вышли бы в плей-офф, со второго места или с третьего. В рейтинге третьих мест Финляндия и Словакия всё равно оставались бы позади четырёх других сборных. 

Кирилл Иванцов

0
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Германии, Сборная Венгрии, евро-2020
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Vaisili0k
24 Июня 2021, 00:08

Венгрия просто молодцы. Перед ЕВРО, как и многие думал, что они будут мальчиками для битья, а оказались одним из откровений чемпионата. Ребята играли за страну, за гордость, старались изо всех сил. Тем, кто пытается оправдывать Черчесова и сборную России стоит посмотреть матчи венгров и то, как можно играть на равных, уступая в классе, через не могу, за свою родину и самоуважение.

0
Spirit
24 Июня 2021, 00:07

В такой группе набрать два очка с Францией и Германией - это очень круто! Вот что значит тренер итальянец!

0
snk6565
24 Июня 2021, 00:03

Если честно, очень жаль венгров, они реально заслуживали выхода из группы больше немцев...да и больше многих, кто попал в плей-офф

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020