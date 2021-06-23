Немцы висели на волоске: Дерзкая Венгрия чуть не выбила пассивную Германию с Евро

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23 Июня 2021, 23:54,
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Сборная Германии в Мюнхене пыталась решить вопрос плей-офф в матче с Венгрией. Игру судила российская бригада с Сергеем Карасёвым во главе.
|11' Салаи Адам (0:1)
|(1:1) Хаверц Кай 66'
|68' Шефер Андраш (1:2)
|(2:2) Горецка Леон 84'
Германцы стартовали на Евро-2020 с поражения от Франции, но дальше получили положительные эмоции от почти что разгрома Португалии. «Немецкая машина» показала, что хоронить её ещё рано. Ну а от венгров в этой группе смерти было принято ничего не ждать. Тем не менее они добились ничьей в матче с французами и ехали в Мюнхен, держа в уме шанс пробиться в 1/8 финала. Мадьяры попали бы туда только в случае победы.
Естественно, «бундестим» завладела в родных стенах инициативой, но венгры ведь колючи и просто так не поддаются. На четвёртой минуте Киммих пытал счастье справа с острого угла, но его удар напоролся на руки Гулачи. А ещё спустя несколько минут немцы на себе прочувствовали, что такое результативная венгерская атака. Шаллаи навесил с правого полуфланга на ближнюю штангу, где Салаи головой запустил мяч в нижний угол (0:1).
Характер игры дальше в первом тайме не изменился. Немцы атаковали позиционно, а мадьяры – в ответку, когда получалось. Опаснее всего для гостей было в районе двадцатой минуты, когда Хуммельс попал головой в перекладину на подаче корнера, плюс Гулачи справился с близким ударом Гинтера. В остальном визитёры справлялись с разрушением обычно на хорошем расстоянии от своих ворот.
Во втором тайме Германия атаковала скучно, и Йоахим Лёв был как на иголках. Естественно, ему не хотелось уходить из «бундестим» на минорной ноте, и он решил бросить в бой джокера в лице Мюллера. Но гол в свои ворота венгры придумали сами ещё до выхода Томаса на поле. Кроос навесил со штрафного из глубины, олицетворяющий надёжность Гулачи махнул на выходе мимо мяча, и Хаверц докорректировал мяч головой в сетку после скидки-удара Хуммельса (1:1).
Прежде чем мяч разыгрался с центра, Лёв успел выпустить Мюллера на пару с Вернером, но через какую-то половину минуты немцы опять оказались в положении отыгрывающихся. Хозяева не доработали в центре поля на подборе, и Салаи забросил на Шефера, опередившего Нойера головой в рамках выхода один на один (1:2).
Отличный шанс спасти германцев от позорного вылета с Евро-2020 в родных стенах имел Кроос, положивший мяч мимо дальней штанги с левого полуфланга после паса Госенса. А на 84-й минуте хозяева всё-таки дожали гостей. Горетцка сработал на отскоке в чужой штрафной и вколотил мяч в правый угол через маленькое касание от Гулачи (2:2).
Ответить на это симметрично венгры уже не смогли. Сборная Германии висела на волоске, но всё-таки избежала второго подряд четвёртого места в группе на крупном турнире – после ЧМ-2018. Как завершится матч Португалии и Франции, в котором финальный свисток просвистел чуть позже, немцев уже не волновало, потому как они всё равно вышли бы в плей-офф, со второго места или с третьего. В рейтинге третьих мест Финляндия и Словакия всё равно оставались бы позади четырёх других сборных.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная Германии, Сборная Венгрии, евро-2020
Венгрия просто молодцы. Перед ЕВРО, как и многие думал, что они будут мальчиками для битья, а оказались одним из откровений чемпионата. Ребята играли за страну, за гордость, старались изо всех сил. Тем, кто пытается оправдывать Черчесова и сборную России стоит посмотреть матчи венгров и то, как можно играть на равных, уступая в классе, через не могу, за свою родину и самоуважение.
В такой группе набрать два очка с Францией и Германией - это очень круто! Вот что значит тренер итальянец!
Если честно, очень жаль венгров, они реально заслуживали выхода из группы больше немцев...да и больше многих, кто попал в плей-офф