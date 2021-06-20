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УЕФА накажет федерацию Германии за радужную капитанскую повязку Нойера

20 Июня 2021, 18:32,

По итогам субботних матчей чемпионата Европы 2020 года УЕФА открыл производства по поводу расистских оскорблений форвардов сборной Франции Килиана Мбаппе и Карима Бензема. Во время матча с командой Венгрии (1:1) болельщики «ухали», когда мяч получал Мбаппе.

Также УЕФА расследует появление на руке капитана сборной Германии Мануэля Нойера повязки в радужных цветах. Это произошло в матче с португальцами (4:2). УЕФА считает такой поступок Нойера политическим, что запрещено правилами европейского футбольного союза. Немецкой федерации грозит штраф.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Сборная Германии, УЕФА, Мануэль Нойер
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Комментарии (3)
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0
nebarsabarsenet
20 Июня 2021, 20:42

Он чё, за всякие-разные меньшинства? Нехорошо, дасс....

1
ингерман
20 Июня 2021, 19:22

ай а в чем тут политика.. )))

0
nebarsabarsenet
20 Июня 2021, 20:43

Пропаганда жеж)))

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