УЕФА накажет федерацию Германии за радужную капитанскую повязку Нойера

По итогам субботних матчей чемпионата Европы 2020 года УЕФА открыл производства по поводу расистских оскорблений форвардов сборной Франции Килиана Мбаппе и Карима Бензема. Во время матча с командой Венгрии (1:1) болельщики «ухали», когда мяч получал Мбаппе.

Также УЕФА расследует появление на руке капитана сборной Германии Мануэля Нойера повязки в радужных цветах. Это произошло в матче с португальцами (4:2). УЕФА считает такой поступок Нойера политическим, что запрещено правилами европейского футбольного союза. Немецкой федерации грозит штраф.

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