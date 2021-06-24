Шаллаи: «Мы гордимся тем, как сыграли»

Форвард сборной Венгрии Ролланд Шаллаи дал интервью после матча с Германией (2:2).

«Я очень горжусь тем, как мы сумели выступить на этом турнире, но я разочарован итоговым результатом. Мы очень хорошо играли. Мы не можем жаловаться, мы гордимся тем, как сыграли», - поделился послематчевыми впечатлениями форвард сборной Венгрии Ролланд Шаллаи в интервью УЕФА.

Примечательно, что сборная Венгрии сыграла вничью со Германией, а не проиграла, как сказал в интервью венгерский футболист.

Сборная Венгрии произвела своим выступлением на чемпионате Европы очень сильное впечатление на всех любителей футбола. Команда заняла последнее место в «группе смерти», но при этом сумела дважды сыграть вничью со сборными Франции и Германии.