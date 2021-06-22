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Чеферин поддерживает радужную подсветку стадионов

22 Июня 2021, 20:32,

В Европе разгорается скандал вокруг ограничения прав ЛГБТ-сообществ. В Венгрии снова ужесточили законодательство относительно однополых отношений и браков. В знак протеста немецкая футбольная федерация решила подсветить цветами радуги стадион в Мюнхене, где в среду пройдет матч Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. УЕФА запретил, сославшись на то, что это политическая акция.

- Я поддерживаю радужную капитанскую повязку Нойера. Также я не против разноцветной иллюминации стадионов, когда это не связано с политикой. В данном случае это политический сигнал, основанный на решении правительства другой страны, - приводит слова главы УЕФА Александра Чеферина журналист Джанлука ди Марцио.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Александер Чеферин
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