Лёв рассказал о плане сборной Германии на игру с Венгрией

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от поединка против команды Венгрии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

«В предыдущих матчах венгры показали, насколько могут быть опасны. Мы намерены играть в быстрый футбол, будем пытаться искать свободные зоны, которых будет немного. Нужно сохранять хладнокровие до самого финального свистка и нельзя ошибаться у своих ворот», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед сегодняшней встречей «бундестим» занимает второе место в группе F, а Венгрия находится на последней позиции.

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