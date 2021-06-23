Лёв рассказал о плане сборной Германии на игру с Венгрией

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23 Июня 2021, 11:50,
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Наставник сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от поединка против команды Венгрии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
«В предыдущих матчах венгры показали, насколько могут быть опасны. Мы намерены играть в быстрый футбол, будем пытаться искать свободные зоны, которых будет немного. Нужно сохранять хладнокровие до самого финального свистка и нельзя ошибаться у своих ворот», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Поединок состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Перед сегодняшней встречей «бундестим» занимает второе место в группе F, а Венгрия находится на последней позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв, Сборная Венгрии