Германия - Венгрия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Сборные Германии и Венгрии завершат групповой раунд Евро матчем в Мюнхене. «Бундестим» должна спокойно решать вопрос с выходом из группы и занимать первое или второе место, обыгрывая слабейшего участника «группы смерти». У венгров есть надежда на плей-офф, для этого нужно побеждать, что является чем-то из раздела фантастики.

Старт игры в 22:00, телеэфир - на «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Футбол 1» (Украина), «Беларусь 5 Интернет» и «Казспорт». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

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