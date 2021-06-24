Энрике: «У нас не всё получилось, но я доволен»

Рулевой сборной Испании Луис Энрике высказался о крупной победе над командой Словакии (5:0) в поединке третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«У нас не все получилось, но я все равно доволен. Команда доставила болельщикам удовольствие. Мои подопечные довольны результатом, но нам есть над чем работать. Сейчас мы находимся в ожидании следующей игры», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании вышла в плей-офф со второго места. В 1/8 финала «красная фурия» встретится с национальной командой Хорватии.

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