Бускетс: «Мог бы причинить больший вред ван дер Ваарту, но не стану»

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс ответил на резкие слова голландца Рафаэля ван дер Ваарта, который назвал «ужасной» игру «фурии рохи» и выразил надежду, что она станет соперником сборной Нидерландов в плей-офф Евро-2020.

- Я не совсем понимаю, как он, бывший футболист, говорит подобное ради минуты славы ли пиара. Я мог бы причинить ему даже больший вред за несколько конфликтов, которые у нас были и всем известны, но я не стану этого делать, - заявил Бускетс в интервью Mediaset.

Напомним, что сборная Испании не смогла обыграть Швецию и Польшу и рискует не выйти из группы по итогам матча со Словакией, который состоится сегодня.