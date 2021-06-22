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Бускетс: «Мог бы причинить больший вред ван дер Ваарту, но не стану»

22 Июня 2021, 18:39,

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс ответил на резкие слова голландца Рафаэля ван дер Ваарта, который назвал «ужасной» игру «фурии рохи» и выразил надежду, что она станет соперником сборной Нидерландов в плей-офф Евро-2020.

- Я не совсем понимаю, как он, бывший футболист, говорит подобное ради минуты славы ли пиара. Я мог бы причинить ему даже больший вред за несколько конфликтов, которые у нас  были и всем известны, но я не стану этого делать, - заявил Бускетс в интервью Mediaset.

Напомним, что сборная Испании не смогла обыграть Швецию и Польшу и рискует не выйти из группы по итогам матча со Словакией, который состоится сегодня.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Серхио Бускетс, Рафаэль Ван Дер Ваарт
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22 Июня 2021, 19:01

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