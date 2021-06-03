​«Соколы» летят на Евро: знакомимся со сборной Словакии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает присматриваться к участникам чемпионата Европы, до которого остаётся всё меньше и меньше времени. Пришло время поговорить о сборной Словакии.

Путь на Евро

Сборная Словакии не смогла пробиться на чемпионат Европы напрямую через отбор. В крепкой группе «соколы» финишировали третьими, отстав на четыре очка от Хорватии и на один балл от Уэльса. К счастью для футбольной Словакии, на Евро теперь можно пробиться через плей-офф Лиги наций. Там словакам пришлось попотеть. В полуфинале они обыграли Ирландию только в серии пенальти, а в финале оказались сильнее Северной Ирландии благодаря голу в экстра-тайме.

Плей-офф Лиги наций

1/2 финала: Словакия – Ирландия 0:0 (4:2 пен.)

Финал: Северная Ирландия – Словакия 1:2 (д.в.)

Словацкая сборная выступит на чемпионате Европы второй раз. Впервые «соколы» оказались на континентальном футбольном форуме в 2016 году. Тогда они вышли в плей-офф с третьего места, набрав 4 очка в группе с Уэльсом, Англией и Россией. В 1/8 финала «соколы» крупно уступили Германии – 0:3.

Команда

Игрок Клуб Вратари Мартин Дубравка Ньюкасл Душан Куцяк Лехия Марек Родак Фулхэм Защитники Петер Пекарик Герта Денис Вавро Уэска Мартин Вальент Мальорка Любомир Шатка Лех Милан Шкриньяр Интер Томаш Губочан Омония Давид Ганцко Спарта Мартин Косцельник Слован Полузащитники Ян Грегуш Миннесота Владимир Вайсс Слован Ондрей Дуда Кёльн Томаш Суслов Гронинген Ласло Бенеш Аугсбург Патрик Грошовский Генк Марек Гамшик Гётеборг Лукаш Гараслин Сассуоло Юрай Куцка Парма Станислав Лоботка Наполи Якуб Громада Славия Нападающие Роберт Мак Ференцварош Роберт Боженик Фейеноорд Михал Дюриш Омония Иван Шранц Яблонец

Только один футболист в итоговой заявке сборной Словакии представляет местный чемпионат. Остальные выступают либо в соседней Чехии, либо в других странах Европы и даже мира. Так, защитник Ян Грегуш играет за «Миннесоту Юнайтед» в МЛС.

Отметим, что из-за травмы бедра в заявку не попал молодой словацкий форвард Давид Стрелец.

Звезда

Главной звездой сборной Словакии остаётся самый опытный её игрок - Марек Гамшик. Под опытом мы подразумеваем не возраст, а количество игр в составе команды. За плечами Гамшика 126 матчей в футболке «соколов» - больше нет ни у кого. С возрастом Мареку пришлось пойти на понижение в плане уровня клуба. Весной 2021 года полузащитник перешёл в «Гётеборг» после двух лет в Китае. Наиболее же известен Гамшик по выступлениям за «Наполи». В этом клубе словак провёл 11 с лишним лет. С 520 играми Марек занимает первое место в списке футболистов с наибольшим количеством матче в составе неаполитанцев. Лидировал Гамшик и в рейтинге бомбардиров за всю историю «Наполи», но не так давно его обошёл Дрис Мертенс.

Тренер

Главным тренером сборной Словакии является Штефан Таркович. Он возглавил команду не так давно – в октябре 2020 года. Времени на раскачку у Тарковича не было – он дебютировал в финальном матче плей-офф Лиги наций против Северной Ирландии. Словаки победили и вышли на Евро, а Таркович получил кредит доверия. Однако в марте ходили слухи, что Штефан может быть отправлен в отставку на фоне плохого старта в отборе на чемпионат мира в виде ничьих с Кипром и Мальтой. Впрочем, за этими результатами последовала победа над Россией, и Таркович остался на своей должности.

Календарь и цели

Дата Матч 14 июня Польша - Словакия 18 июня Швеция - Словакия 23 июня Словакия - Испания

Сборная Словакии выступит в группе с одним явным фаворитом в лице сборной Испании. Учитывая тот факт, что выйти в плей-офф можно даже с третьего места, словацкие «соколы» будут ставить перед собой задачу снова оказаться в 1/8 финала континентального форума. Ключевым для команды Штефана Тарковича может получиться матч против Швеции.

Прогноз

На крупных турнирах случается всякое: кто-то может провалиться, а кто-то – прыгнуть выше головы. На бумаге фаворитом группы E является сборная Испании, а за второе место развернётся борьба между Польшей, Швецией и Словакией. Пожалуй, любая из этих команд может финишировать как второй, так и четвёртой. Объективно оценить шансы в настоящий момент невозможно. В формате «пальцем в небо» мы бы поставили Словакию на 3 место в квартете.