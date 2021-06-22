Гамшик: «Мы шокировали Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось»

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22 Июня 2021, 23:50,
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Многолетний лидер и капитан словацкой сборной Марек Гамшик позитивно высказался о перспективах своей команды на проходящем в данный момент чемпионате Европы.
«Все команды в нашей группе пока еще живы, поэтому у нас есть отличные шансы на выход в плей-офф», - сказал футболист в интервью официальному сайту УЕФА.
«Мы шокировали Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось. В футболе ничего неизвестно наперед».
Кроме того Марек Гамшик восторженно высказался о стадионе в Санкт-Петербурге, где его команда провела два стартовых матча на турнире. По мнению футболиста домашняя арена «Зенита» является одной из красивейших в мире.
После двух туров словацкая сборная имеет реальные шансы пройти дальше групповой стадии чемпионата Европы, занимая на данный момент вторую строчку в своем квартете. В среду словаки встретятся со сборной Испании в Севилье.
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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
|Теги: Сборная Испании, Сборная Словакии, Марек Гамшик