Гамшик: «Мы шокировали Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось»

Многолетний лидер и капитан словацкой сборной Марек Гамшик позитивно высказался о перспективах своей команды на проходящем в данный момент чемпионате Европы.

«Все команды в нашей группе пока еще живы, поэтому у нас есть отличные шансы на выход в плей-офф», - сказал футболист в интервью официальному сайту УЕФА.

«Мы шокировали Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось. В футболе ничего неизвестно наперед».

Кроме того Марек Гамшик восторженно высказался о стадионе в Санкт-Петербурге, где его команда провела два стартовых матча на турнире. По мнению футболиста домашняя арена «Зенита» является одной из красивейших в мире.

После двух туров словацкая сборная имеет реальные шансы пройти дальше групповой стадии чемпионата Европы, занимая на данный момент вторую строчку в своем квартете. В среду словаки встретятся со сборной Испании в Севилье.