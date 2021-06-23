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Таркович: «Совершать такие ошибки против Испании – это просто недопустимо»

23 Июня 2021, 22:14,
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович после разгромного поражения от сборной Испании высказался в интервью УЕФА: «Против такого соперника очень трудно играть. Нужно быть крайне организованными, нужно хорошо играть в защите, а мы этого сделать не смогли. Совершать такие ошибки против Испании – это просто недопустимо и неприемлемо».

Также Таркович высказал свои размышления о ходе матча: «Мы изменили схему и пытались изменить ход игры, но после третьего гола испанцев матч превратился в показательные выступления соперника».

Сборная Словакии уступила Испании со счетом 0:5 и потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная Словакии, Штефан Таркович
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