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Дмитрий Черышев: «Для Испании дороги назад нет, им нужна победа»

23 Июня 2021, 11:26,

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от встречи сборных Испании и Словакии в рамках третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«Для Испании дороги назад нет, им нужна победа. Обстановка в коллективе хорошая, много перспективных игроков, которым надо поймать кураж. Они приложат максимум усилий», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Поединок Испания - Словакия пройдет сегодня, 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.

После двух туров «красная фурия» занимает третье место в таблице группы Е, а словаки располагаются на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Испании, Дмитрий Черышев
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