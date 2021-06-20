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Игроки сборной Испании жалуются на состояние газона в Севилье

20 Июня 2021, 19:43,

Футболисты сборной Испании недовольны состоянием газона на «Олимпийском» стадионе Севильи, где «фурия роха» проводит домашние матчи чемпионата Европы. Команда Луиса Энрике поделила очки со шведами (0:0) и Польшей (1:1).

- Очевидно, что поле не в лучших кондициях.  Оно мешало нам показывать свой лучший футбол и играло на пользу полякам, но у нас все равно были шансы, - заявил после матча Родри.

Полузащитник Пабло Сарабия его поддержал: «Трава - еще один фактор. Это не оправдание ничьей, но оно далеко от того, каким должно быть».

А вот наставник Луис Энрике призвал не драматизировать ситуацию: «На нем можно играть в футбол. Ведутся работы над улучшением его состояния, за это я благодарен».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании
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