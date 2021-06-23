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Гамшик: «Стадион в Санкт-Петербурге – один из самых красивых, что я видел»

23 Июня 2021, 12:26,

Хавбек сборной Словакии Марек Гамшик поделился мнением о стадионе «Газпром Арена», где его национальная команда провела два поединка на групповой стадии чемпионата Европы-2020.

«Стадион в Санкт-Петербурге - один из самых красивых среди всех, что я видел. Но и арена в Севилье мне тоже нравится», - передает слова словацкого полузащитника официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 23 июня, сборная Словакии встретится с командой Испании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

Словакия с тремя очками занимает второе место в квартете Е, а Испания (2) располагается на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марек Гамшик
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