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Лапорт забил свой первый гол в составе сборной Испании

23 Июня 2021, 20:10,

Футболисты сборной Испании провели удачный первый тайм матча с командой Словакии на Евро-2020. Мартин Дубравка забросил мяч в сетку своих ворот, а на 45-й минуте Эмерик Лапорт стал автором своего первого гола в составе «красной фурии». Примечательно, что ранее защитник играл за юношеские и молодежные сборные Франции (более 50 матчей), но сменил гражданство и получил право играть за Испанию.

В прошлом сезоне в составе «Манчестер Сити» Лапорт провел 27 поединков, отметившись двумя результативными ударами.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Сборная Испании, Эмерик Лапорт
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