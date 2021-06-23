Лапорт забил свой первый гол в составе сборной Испании

Футболисты сборной Испании провели удачный первый тайм матча с командой Словакии на Евро-2020. Мартин Дубравка забросил мяч в сетку своих ворот, а на 45-й минуте Эмерик Лапорт стал автором своего первого гола в составе «красной фурии». Примечательно, что ранее защитник играл за юношеские и молодежные сборные Франции (более 50 матчей), но сменил гражданство и получил право играть за Испанию.

В прошлом сезоне в составе «Манчестер Сити» Лапорт провел 27 поединков, отметившись двумя результативными ударами.

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