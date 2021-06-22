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Гамшик: «В матче с Испанией нам нужно немного везения»

22 Июня 2021, 23:25,

Марек Гамшик, капитан национальной команды Словакии, на предматчевой пресс-конференции высказал мнение о будущем сопернике на Евро-2020.

- Сборная Испании - это сильная команда. Испанцы - фавориты предстоящего матча. Они всегда обладают преимуществом - владение мячом, быстрые атаки и много голевых моментов. Возможно, им не хватает реализации. Мы уверены, что команде, в которой много первоклассных игроков, противостоять будет сложно. Наша главная задача -  хорошая защита.

Конечно, после двух ничьих в предыдущих играх, Испания будет стремиться к победе. Мы постараемся быть очень внимательными, чтобы доставить неудобства сопернику, перекрывая все зоны для их атак. Наша команда пересмотрела оба поединка испанцев, и готова противостоять. Будем стараться прессинговать и искать возможности для контратак», - рассказал Гамшик.

Напомним, поединок третьего тура группового этапа Евро-2020 Словакия - Испания состоится 23 июня в 19:00 по московскому времени в Севилье.

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Евро-Футбол.Ру Александра Шико
Теги: Сборная Испании, Сборная Словакии, евро-2020, Марек Гамшик
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