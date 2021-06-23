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Испания не забила пятый пенальти подряд, на Евро-2020 третий вратарский автогол

23 Июня 2021, 19:37,

Чемпионат Европы 2020 года войдёт в историю большим количеством нереализованных пенальти и автоголов, в том числе вратарских. Матч третьего тура группового этапа Словакия - Испания только подтвердил это правило. На 12-й минуте Альваро Мората не реализовал 11-метровый из-за сэйва Мартина Дубравки. Но он же ближе к концу первого тайма стал автором гола в свои ворота.

Для испанцев это пятый незабитый пенальти подряд, а рикошет от Дубравки - третий автогол голкиперов на этом турнире.

Текстовая трансляция матча Словакия - Испания проходит на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Альваро Мората, Сборная Словакии, Мартин Дубравка
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Комментарии (1)
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1
Sanich-San
23 Июня 2021, 21:06

Мората позорище... Клоун косорукий. Каждый матч косячит максимально.

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