Испания не забила пятый пенальти подряд, на Евро-2020 третий вратарский автогол

Чемпионат Европы 2020 года войдёт в историю большим количеством нереализованных пенальти и автоголов, в том числе вратарских. Матч третьего тура группового этапа Словакия - Испания только подтвердил это правило. На 12-й минуте Альваро Мората не реализовал 11-метровый из-за сэйва Мартина Дубравки. Но он же ближе к концу первого тайма стал автором гола в свои ворота.

Для испанцев это пятый незабитый пенальти подряд, а рикошет от Дубравки - третий автогол голкиперов на этом турнире.

Текстовая трансляция матча Словакия - Испания проходит на LiveResult.ru.

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