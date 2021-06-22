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Критика ван дер Ваартом сборной Испании мотивирует Коке

22 Июня 2021, 17:49,

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Коке ответил на критику экс-игрока национальной команды Голландии Рафаэля ван дер Ваарта: «Испания ужасна. Все, что игроки делают - передают мяч с одной части поля на другую».

- Ван дер Ваарт просто хочет внимания, и он его получает, - заявил Коке El Partidazo de COPE. - Я видел его в финале чемпионата мира, и здесь в Лас-Розасе у нас есть фото с голом Андреса Иньесты с ван дер Ваартом за его спиной.  Мы припомним его слова для мотивации, если сыграем против Голландии.

Напомним, что сборная Испании занимает третье место в своей группе, набрав два очка.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Рафаэль Ван Дер Ваарт, Коке
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