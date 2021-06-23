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Словакия - Испания: где смотреть прямую трансляцию онлайн

23 Июня 2021, 02:08,

Сборная Испании разочаровала в стартовых матчах Евро-2020, не сумев одолеть шведов и поляков, и сегодня должна решать вопрос по выходу из группы в поединке против словаков. И если последних вполне устроит ничья, то пиренейцам беззаботную жизнь гарантирует только победа. Впрочем, эта команда и не должна ни о чем другом думать, если намерена далеко пройти.

В 19:00 начнется телепоказ на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Футбол 1» (Украина) и «Казспорт». Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Сборная Словакии
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