Испания уничтожила Словакию и вышла в плей-офф

Сборная Испании в последнем матче группового этапа разнесла словаков в пух и прах. Для пиренейцев матч начинался с незабитого пенальти, но потом Дубравка забил курьезный гол в свои ворота, после чего подопечные Луиса Энрике поймали кураж.

В среду завершался групповой этап чемпионата Европы. В группе Е состоялся важнейший поединок между сборными Словакии и Испании. Первым для попадания в плей-офф нужна была хотя бы ничья, вторым же, чтобы не зависеть от второго матча группы, необходимо было побеждать. Испанцев устроила бы ничья, но только при условии, что в параллельной игре Польша не выиграла бы у шведов. Вряд ли подопечные Луиса Энрике хотели полагаться на кого-то ещё, так что поединок в Севилье ожидался интересным.

Испанцы сразу же понеслись вперёд, но словаки старались спокойно обороняться. При этом гости даже не пытались в дебюте матча организовывать контратаки. Испанцы быстро получили право на пенальти. Коке в чужой штрафной боролся за мяч и успел поставить ногу, когда Громада пытался выбить футбольный снаряд. Сначала судья продолжил игру, но потом пошёл смотреть видеоповтор. К мячу подошёл Мората, но его удар с точки Дубравка парировал.

После передачи слева шанс упустил Сарабия, он просто с линии вратарской не сумел попасть по мячу. Тут же после навеса справа Мората головой немного не дотянулся до мяча и не смог пробить по воротам с близкого расстояния. В середине тайма всё тот же Мората с линии штрафной сильно бил под перекладину, но Дубравка в прыжке вновь выручил свою команду. Словаки же продолжали играть совершенно без нападения, даже не напрягая оборону «красной фурии».

По истечении получаса испанцы всё же открыли счёт. Словаки при выходе из обороны потеряли мяч, Сарабия с линии штрафной бил в направлении верхнего угла, но попал в перекладину. Футбольный снаряд взмыл в воздух и опускался. Мората побежал, надеясь добить его, но Дубравка вскочил и пытался выбить мяч на угловой, но … смахнул в свои ворота. Более курьезного автогола даже придумать было сложно. В этот момент положение словаков стало плохим, потому что они оказывались за бортом плей-офф.

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Ход игры не изменился. Испанцы продолжали владеть мячом и атаковать, а словаки толком не выходили со своей половины поля. В одном из эпизодов Дуда вывалился на рандеву с Симоном, но не попал в ворота, а судья в любом случае зафиксировал офсайд. Больше подопечные Штефана Тарковича ничего не могли придумать. Испанцы же перестали форсировать события и стали больше играть просто во владение.

В конце тайма испанцы неожиданно забили и второй гол. После углового гости неудачно выбили футбольный снаряд, после чего последовала атака вторым темпом, Педри забросил мяч к лицевой, куда ринулся Дубравка. Однако Морено опередил вратаря испанцев, развернулся и навесил в центр штрафной, откуда Лапорт головой пробил в цель. В итоге испанцы ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

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После перерыва ход игры не менялся. Испанцы не давали словакам даже подходить к своим воротам, а сами продолжали контролировать мяч. Первая атака у гостей прошла на 10-й минуте второго тайма. Губочан забросил мяч за спины защитникам, Дюриш добежал и из пределов штрафной ткнул футбольный снаряд в сторону ворот. В ответ испанцы забили третий гол. Альба получил мяч слева, прострелил в центр штрафной, откуда Сарабия в касание пробил в цель.

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Представить, что словаки переломят матч, было просто невозможно. У гостей ничего не получалось, а испанцы вскоре забили издевательски красивый гол. После розыгрыша углового Сарабия отдал мяч назад на Педри, оторвавшись от защитников, получил обратную передачу, прострелил, а Ферран Торрес пяткой замкнул прострел. Красота!

Вскоре в ворота Дубравки залетел и пятый мяч. После ещё одного углового Лапорт сбросил мяч на дальнюю штангу, откуда Пау Торрес расстреливал ворота. Дубравка среагировал, изменил направление футбольного снаряда, но под новую траекторию Куцка не смог подстроиться и записал на свой счёт очередной автогол нынешнего турнира. Кстати, это стал первый случаях в историях чемпионатов Европы, чтобы одна команда в течение одного матча забила пять голов.

Могли испанцы забивать и в шестой раз. После очередного прострела Альбы слева Оярсабаль немного не дотянулся до мяча, а перед ним уже были пустые ворота. В итоге сборная Испании сумела завоевать себе путёвку в плей-офф и заняла второе место. Её соперником в 1/8 финала станет команда Хорватии. Что касается словаков, то они покидают турнир, заняв третье место. Однако их показатели оказались хуже, чем у украинцев. Так что подопечные Андрея Шевченко также благодаря этому матчу пробились в следующий этап.