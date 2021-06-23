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Испания уничтожила Словакию и вышла в плей-офф

23 Июня 2021, 20:55,

Сборная Испании в последнем матче группового этапа разнесла словаков в пух и прах. Для пиренейцев матч начинался с незабитого пенальти, но потом Дубравка забил курьезный гол в свои ворота, после чего подопечные Луиса Энрике поймали кураж.

Протокол игры  
Словакия 0:5 Испания
    30' Дубравка Мартин (0:1)
    45' Лапорт Эмерик (0:2)
    56' Сарабия Пабло (0:3)
    67' Торрес Ферран (0:4)
    71' Куцка Юрай (0:5)
Дубравка Мартин Пекарик Петер Шатка Любомир Шкриньяр Милан   90' Губочан Томаш Гараслин Лукаш   69' (Вайсс Владимир (   69') Куцка Юрай Громада Якуб   46' (Дюриш Михал (   46') Мак Роберт   69' (Суслов Томаш (   69') Гамшик Марек   90' (Бенеш Ласло (   90') Дуда Ондрей   12'   46' (Лоботка Станислав (   46')
Запасные: Родак Марек Вальент Мартин Грегуш Ян Куцяк Душан Ганцко Давид Грошовски Патрик Косцельник Мартин
Унай Симон Аспиликуэта Сесар   77' (Оярсабаль Микель (   77') Гарсия Эрик   71' (Торрес Пау II (   71') Лапорт Эмерик Альба Жорди   60' Коке Хорхе Бускетс Серхио   40'   71' (Алькантара Тьяго (   71') Гонсалес Педро Сарабия Пабло Мората Альваро   66' (Торрес Ферран (   66') Морено Херард   77' (Траоре Адама (   77')
Запасные: Ольмо Дани Санчес Роберт Гайя Хосе Де Хеа Давид Льоренте Маркос Родри Эрнандес Фабиан Руис
23 июня. Стадион "Олимпийский стадион (Севилья)" (Севилья).

В среду завершался групповой этап чемпионата Европы. В группе Е состоялся важнейший поединок между сборными Словакии и Испании. Первым для попадания в плей-офф нужна была хотя бы ничья, вторым же, чтобы не зависеть от второго матча группы, необходимо было побеждать. Испанцев устроила бы ничья, но только при условии, что в параллельной игре Польша не выиграла бы у шведов. Вряд ли подопечные Луиса Энрике хотели полагаться на кого-то ещё, так что поединок в Севилье ожидался интересным.

Испанцы сразу же понеслись вперёд, но словаки старались спокойно обороняться. При этом гости даже не пытались в дебюте матча организовывать контратаки. Испанцы быстро получили право на пенальти. Коке в чужой штрафной боролся за мяч и успел поставить ногу, когда Громада пытался выбить футбольный снаряд. Сначала судья продолжил игру, но потом пошёл смотреть видеоповтор. К мячу подошёл Мората, но его удар с точки Дубравка парировал.

После передачи слева шанс упустил Сарабия, он просто с линии вратарской не сумел попасть по мячу. Тут же после навеса справа Мората головой немного не дотянулся до мяча и не смог пробить по воротам с близкого расстояния. В середине тайма всё тот же Мората с линии штрафной сильно бил под перекладину, но Дубравка в прыжке вновь выручил свою команду. Словаки же продолжали играть совершенно без нападения, даже не напрягая оборону «красной фурии».

По истечении получаса испанцы всё же открыли счёт. Словаки при выходе из обороны потеряли мяч, Сарабия с линии штрафной бил в направлении верхнего угла, но попал в перекладину. Футбольный снаряд взмыл в воздух и опускался. Мората побежал, надеясь добить его, но Дубравка вскочил и пытался выбить мяч на угловой, но … смахнул в свои ворота. Более курьезного автогола даже придумать было сложно. В этот момент положение словаков стало плохим, потому что они оказывались за бортом плей-офф.

Embed from Getty Images

Ход игры не изменился. Испанцы продолжали владеть мячом и атаковать, а словаки толком не выходили со своей половины поля. В одном из эпизодов Дуда вывалился на рандеву с Симоном, но не попал в ворота, а судья в любом случае зафиксировал офсайд. Больше подопечные Штефана Тарковича ничего не могли придумать. Испанцы же перестали форсировать события и стали больше играть просто во владение.

В конце тайма испанцы неожиданно забили и второй гол. После углового гости неудачно выбили футбольный снаряд, после чего последовала атака вторым темпом, Педри забросил мяч к лицевой, куда ринулся Дубравка. Однако Морено опередил вратаря испанцев, развернулся и навесил в центр штрафной, откуда Лапорт головой пробил в цель. В итоге испанцы ушли на перерыв с комфортным преимуществом.

Embed from Getty Images

После перерыва ход игры не менялся. Испанцы не давали словакам даже подходить к своим воротам, а сами продолжали контролировать мяч. Первая атака у гостей прошла на 10-й минуте второго тайма. Губочан забросил мяч за спины защитникам, Дюриш добежал и из пределов штрафной ткнул футбольный снаряд в сторону ворот. В ответ испанцы забили третий гол. Альба получил мяч слева, прострелил в центр штрафной, откуда Сарабия в касание пробил в цель.

Embed from Getty Images

Представить, что словаки переломят матч, было просто невозможно. У гостей ничего не получалось, а испанцы вскоре забили издевательски красивый гол. После розыгрыша углового Сарабия отдал мяч назад на Педри, оторвавшись от защитников, получил обратную передачу, прострелил, а Ферран Торрес пяткой замкнул прострел. Красота!

Вскоре в ворота Дубравки залетел и пятый мяч. После ещё одного углового Лапорт сбросил мяч на дальнюю штангу, откуда Пау Торрес расстреливал ворота. Дубравка среагировал, изменил направление футбольного снаряда, но под новую траекторию Куцка не смог подстроиться и записал на свой счёт очередной автогол нынешнего турнира. Кстати, это стал первый случаях в историях чемпионатов Европы, чтобы одна команда в течение одного матча забила пять голов.

Могли испанцы забивать и в шестой раз. После очередного прострела Альбы слева Оярсабаль немного не дотянулся до мяча, а перед ним уже были пустые ворота. В итоге сборная Испании сумела завоевать себе путёвку в плей-офф и заняла второе место. Её соперником в 1/8 финала станет команда Хорватии. Что касается словаков, то они покидают турнир, заняв третье место. Однако их показатели оказались хуже, чем у украинцев. Так что подопечные Андрея Шевченко также благодаря этому матчу пробились в следующий этап.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Испании, Сборная Словакии
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Комментарии (6)
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0
Misha_diablo_football
23 Июня 2021, 21:46

Прорвало испанцев но посмотрим как они будут играть против хорватов...

0
Sanich-San
23 Июня 2021, 21:10

0-5 счет а не 0-4, исправьте. словаки жуткое позорище, за 1 тайм ни одного удара ни в створ, никуда, а потом я выключил этот стыд

0
Super fanat
23 Июня 2021, 21:05

Словаки совершенно безвольные сволочи. Поэтому абсолютно не жаль, что результат стал именно таким. Кипера жалко за автогол, остальных - нет! Никакой атакующей мощности, желания отбирать мяч, бороться. А ведь обыгрывали Польшу. И зачем? Абсолютно безвольное поведение от словаков в этом матче, пусть он и проходил на поле соперников. Сарабию с голом, как и остальных испанцев! Немного подправили моральную составляющую перед тяжёлым плей-офф. Но легко не будет. Не каждая команда будет так раскрываться и играть без особого желания победить. Испанцам нужно быть сосредоточенными и знать, что они растеряли максимальное количество очков в группе, которое могло бы быть. Да и выход вторыми из группы не следует забывать)

1
Misha_diablo_football
23 Июня 2021, 21:44

Словаки обыграли Польшу за счет количества а не качества, будь у поляков ещё один игрок минут на 15-20 был бы совсем иной исход...

0
Милка
23 Июня 2021, 21:55

Дааа,поляки тогда возили словаков

0
skywoker
23 Июня 2021, 21:01

ничего не изменилось
сборная криволапых
разбирают середняков при условии если те раскрываются
не сыграй вратарь словаков в волейбол - так же бы прокатали без моментов

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