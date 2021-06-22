По заветам Черчесова: Энрике не собирается в отставку, если Испания провалится

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на прямой вопрос Deportes Cuatro об отставке в случае невыхода его команды из группы на Евро-2020.

- Вы шутите? Я думаю о продлении контракта. Мы отлично готовы. Конечно, мы можем проиграть, это один из возможных исходов, но я надеюсь, что этого не будет. Нет сомнений в том, что в обоих матчах мы были гораздо лучше соперников, но нам не хватало гола.

- Словакам достаточно ничьей, конечно, будет сложно. Надеюсь на быстрый гол, но будет сложно. Я родился оптимистом и оптимистом умру, - добавил Энрике.

Напомним, что и в России главный тренер не думает об отставке после четвертого места в группе.

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