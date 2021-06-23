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Энрике: «Мы словно бутылка шампанского, у которой вот-вот вылетит пробка»

23 Июня 2021, 00:13,

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике абсолютно уверен в своей команде, которая рискует остаться за бортом плей-офф Евро-2020 в случае неудачи в матче со Словакией.

- По десятибалльной шкале я волнуюсь на семерку. Но я уверен в своей команде на 10 баллов. Чувствую, что мы словно бутылка шампанского, у которой вот-вот вылетит пробка. Уверен, что после нашей первой победы вы увидите настоящую сборную Испании. Нам нужно улучшить завершение атак, - заявил Энрике на пресс-конференции.

Ранее специалист отказался уйти в отставку, если все же испанцы не окажутся в плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Луис Энрике
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