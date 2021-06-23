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С кем сыграет Украина в 1/8 финала

23 Июня 2021, 20:56,

Формат проведения чемпионата Европы с 24 участниками финальной части предполагает участие в плей-офф четырёх лучших третьих команд группового раунда. Болельщики сборной Украины уже несколько дней считают и прикидывают расклады в других группах, которые бы позволили команде Андрея Шевченко попасть в заветную четверку.

По итогам группового турнира в квартете Е стало понятно, что украинцы попадают в плей-офф, несмотря на все старания поляка Роберта Левандовски, который едва не отобрал мечту у сборной Украины. Тем не менее, голы Левандовски едва не изменили следующего соперника. Вместо шведов в следующем раунде Украина могла выйти на Испанию. Но все же сыграет со шведами. В случае победы сборной Франции над Португалией в четыре мяча и больше соперниками украинцев станут именно французы.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины
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Комментарии (11)
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0
Милка
23 Июня 2021, 21:52

Сразу отвечаю неадекватным пользователям-это шутка

0
Милка
23 Июня 2021, 21:51

Руслан,а если на минутку предположить,что это украинские математики высчитали по теории вероятности проход с тремя очками?)))) И тем самым выход не на Италию,а на теоретически слабого соперника
Я же ведь на все 100 смог определить кто и в какой группе подарит Украине путевку в плей-офф))) хотя у меня не математический склад ума.

1
Misha_diablo_football
23 Июня 2021, 21:43

Во мечтатели Украина уже во всю смотрит на четвертьфинального соперника, по мне так Шведы показали очень качественный футбол и должны проходит украинцев без особых проблем...

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0
diasello.sun@gmail.com
23 Июня 2021, 21:30
Зато так-то каламбурно получается, но условно на этом Евро Россия выше по набранным очкам чем Польша со звёздным Левандовски. Дания смогла вылезти в плей-офф, а вот Польша нет.
0
diasello.sun@gmail.com
23 Июня 2021, 21:28
Вот кого действительно жалко так это сборную Польши. Почти всё известное нападение выпало (Пёнтек, Милик), а Левандовски сделал всё что мог. Было видно что не хватает ему диспетчеров как в Баварии. Ну чтож видимо удел таких "великих" игроков как КриРо, Месси и Левандовски играть в таких средних сборных где по составу, а где по организации игры.
0
Bettega
23 Июня 2021, 21:18

долба...ые халявчики! еще и на Шведов попадают

2
Dimauskas
23 Июня 2021, 21:12

Ще не вмерла Украiно!)))

3
crocodile
23 Июня 2021, 21:09

лучше бы отобрал Левандовски эту мечту, потому шо никакой особой мечты лично я не заметил.
заметил только, как Зинченко психопатически кричит и как от Караваева мяч отскакивает, как воробей от черствой буханки.
на мечту ни то ни другое, ни в совокупности, как то не тянет.
не верю чтобы что-то изменилось.

0
Милка
23 Июня 2021, 21:46

Леш,не совсем согласен.
Ведь можно ничего не делать,но продолжать мечтать))) кстати,этим занимаются процентов 80 жителей постсоветского пространства.
Другое дело,что если ты имел ввиду,что поляки более достойные по игре,эмоциям, желанию-тут бесспорно.

2
Алексей Антоненко
23 Июня 2021, 21:17

ну тогда пускай команды снимаются с турниров после неудачных игр :) ничего же не изменится... :)
футбол тем и прекрасен, что одни и те же команды сыграют сегодня 0:3, завтра 3:0, а послезавтра 2:2

3
Sanich-San
23 Июня 2021, 21:08

Со шведами вполне по силам выиграть. Уже отдохнут почти неделю и должны подойти к матчу в хорошей физической форме. Ну и конечно нужно максимально свое мастерство и желание включить.

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