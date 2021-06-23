С кем сыграет Украина в 1/8 финала

Формат проведения чемпионата Европы с 24 участниками финальной части предполагает участие в плей-офф четырёх лучших третьих команд группового раунда. Болельщики сборной Украины уже несколько дней считают и прикидывают расклады в других группах, которые бы позволили команде Андрея Шевченко попасть в заветную четверку.

По итогам группового турнира в квартете Е стало понятно, что украинцы попадают в плей-офф, несмотря на все старания поляка Роберта Левандовски, который едва не отобрал мечту у сборной Украины. Тем не менее, голы Левандовски едва не изменили следующего соперника. Вместо шведов в следующем раунде Украина могла выйти на Испанию. Но все же сыграет со шведами. В случае победы сборной Франции над Португалией в четыре мяча и больше соперниками украинцев станут именно французы.

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