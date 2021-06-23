Бускетс: «Это именно то, как мы хотим продолжать играть»

Сборная Испании после двух ничьих на старте Евро-2020 покуражилась в игре со словаками (5:0).

«Это именно то, как мы хотим продолжать играть, это принесет нам уверенность и поднимет боевой дух», - сказал Серхио Бускетс в интервью УЕФА после разгромной победы над сборной Словакии.

«Теперь нам предстоит сыграть в плей-офф, и мы еще на шаг приблизились к своей цели», - добавил Бускетс.

Также капитан сборной Испании рассказал о причинах своей замены: «Я почувствовал небольшой дискомфорт в икроножной мышце и сообщил об этом тренеру, мы решили перестраховаться. Надеюсь я смогу и дальше выходить на поле. Для меня было очень важно вернуться в игру после нескольких пропущенных недель, и я хочу быть максимально готовым к следующим матчам».

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