Британское СМИ оценило игру Англии и Шотландии

В пятницу сборная Англии не смогла на Евро обыграть команду Шотландии. Известное издание FourFourTwo оценило действия «трёх львов» и отметило основные моменты и недоработки по итогам поединка.

Сборной Англии нужно больше опыта?

Гарет Саутгейт мог бы выбрать тот же стартовый состав, который одержал хорошую победу над Хорватией в воскресенье, но предпочёл сделать два изменения в этом матче – оба на позиции защитника.

Вместо Кайла Уокера на позицию правого защитника вышел Рис Джеймс, а на место левого – Люк Шоу, после неожиданного решения поставить туда против Хорватии правоногого Кирана Триппьера.

Поскольку из команды выбыли Уокер, Триппьер и Джордан Хендерсон – три самых возрастных игрока в составе, Англия осталась с самым молодым составом в истории турнира.

К сожалению, это привело к тому, что Англия не смогла найти решения, необходимые для того, чтобы сломить Шотландию.

Темп игры должен быть выше

Когда сборная Англии находится в своей лучшей динамике, её очень трудно остановить. Однако в матче против Шотландии ей с трудом удавалось достичь нужного темпа.

Шотландия довольствовалась тем, что сидела глубоко, когда Англия владела мячом, а "три льва" пытались найти пространство сзади, как это было в воскресенье с хорватами, когда Рахим Стерлинг забил гол.

Это означало, что подопечные Саутгейта играли перед линией защиты Шотландии, но не двигали мяч достаточно быстро, чтобы создавать возможности. В результате Англия не нанесла ни одного удара в створ ворот в первом тайме, а во втором – только один. Толпа хозяев становилась всё более нервной по ходу игры.

Кейн снова отрезан

Это вызывает беспокойство – в то время как Ромелу Лукаку и Чиро Иммобиле выстрелили с самого начала турнира, у Кейна просто ничего не получается. Это должно измениться, чтобы у Англии был шанс выиграть Евро.

Одно дело, когда Гарри Кейн был заменен при счёте 1:0 против Хорватии в воскресенье, совсем другое – когда его сняли при результате 0:0 в этой игре.

Кейн является, или должен быть, самой большой голевой угрозой Англии, но во второй игре подряд он не смог оказать большого влияния.

Замены могли бы быть смелее

Гарет Саутгейт сделал две замены во втором тайме в попытке найти гол, но они не сработали – если что и произошло, то после этого Англия выглядела ещё менее способной забить.

Две замены были похожи друг на друга – Джек Грилиш вместо Фила Фодена, Маркус Рэшфорд вместо Гарри Кейна. Мог ли тренер быть смелее и изменить ситуацию немного больше?

Нужны ли были Англии и Келвин Филлипс, и Деклан Райс на поле все 90 минут? Мог ли Фоден опуститься в центр полузащиты, чтобы выпустить на поле ещё одного атакующего игрока?

Возможно, Саутгейт не хотел рисковать поражением, учитывая положение в группе. Но те замены, которые он сделал, не улучшили ситуацию.

Саутгейт упускает рекорд

Англия стремилась выиграть первые два матча на турнире лишь в четвёртый раз в своей истории. Команда Рона Гринвуда сделала это на чемпионате мира 1982 года, как и дружина Свена-Горана Эрикссона в 2006 году.

У Гарета Саутгейта была возможность стать первым менеджером сборной Англии, которому удалось добиться этого дважды, ведь в 2018 году "три льва" одержали победы в стартовых матчах против Туниса и Панамы.

Однако этот рекорд прошёл мимо него.

Андрей Центров