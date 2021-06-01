​Всё будет решаться здесь: что нужно знать о стадионе, где пройдёт финал Евро-2020

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» постепенно завершает представление стадионов, на которых вот-вот развернутся жаркие битвы чемпионата Европы. В очередном материале этого цикла мы поговорим о легендарном «Уэмбли».

Лондон

Англичане являются родоначальниками футбола, однако крупные футбольные турниры страна не принимала достаточно давно. В Англии по разу проходили чемпионаты Европы и мира, но было это ещё в прошлом веке – в 1996 и 1966 годах соответственно. Англичане очень хотели принять мундиаль 2018 года. Желание было настолько сильным, что страна начала искать подводные камни, когда право на проведение турнира выиграла Россия. Что касается Евро-2020, то обсуждалась возможность подачи совместной заявки Англии и Шотландии, но до конкретики дело так и не дошло. Когда же УЕФА решил проводить турнир в разных городах континента, Лондон был в числе городов, которые вызвались первыми.

Лондон – столица и главный город Великобритании, который манит миллионы туристов своими красотами. Здесь хватает мест, заслуживающих внимания. Некоторые из них занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в частности крепость Тауэр, которая является настоящим символом Великобритании. Стоит упомянуть и Башню Елизаветы, называемую туристами «Биг-Беном». Это один из самых узнаваемых объектов Лондона и Великобритании в целом.

В футбольном мире Лондон знает любой болельщик. Этот город представлен множеством клубов, главными из которых являются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси», которые входят в современный вариант топ-6 английской Премьер-лиги. Самым титулованным из них остаётся «Арсенал», в музее которого можно найти 47 трофеев. При этом «канониры» ни разу не выигрывали Лигу чемпионов, а вот соседний «Челси» в 2021 году пополнил свою коллекцию вторым таким трофеем.

«Уэмбли»

«Уэмбли» можно смело включать в число стадионов-легенд. Старый «Уэмбли» был одной из самых узнаваемых футбольных арен на планете Земля. В начале XXI века он был снесён, и на его месте построили новый «Уэмбли». Надо сказать, что весь этот процесс сопровождали трудности. Сначала возникали финансовые и юридические проблемы со сносом старого «Уэмбли», из-за чего сроки всё время отодвигались. Первоначальный план предусматривал снос арены к концу 2000 календарного года, но процесс затянулся до начала 2003 года.

Строительство нового «Уэмбли» тоже не проходило гладко. Рост финансовых затрат, постоянные корректировки в сроках выполнения работ и даже некоторые происшествия на строительстве – всё это не радовало футбольных фанатов, желающих поскорее оказаться на трибунах главной арены страны. Работы были завершены к весне 2007 года, и стадион был передан в управление Футбольной ассоциации.

Отличительной особенностью нового «Уэмбли» является арка. Она имеет высоту в 133 метра и является наиболее длинной однопролётной конструкцией крыши в мире. Помимо красоты, арка «Уэмбли» выполняет ещё и несущую функцию.

Официальное открытие «Уэмбли» состоялось 19 мая перед финальной битвой за Кубок Англии, в которой отношения выясняли «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Но матчи на главном британском стадионе начали проводить ещё в марте. Первой официальной игрой стала встреча молодёжных сборных Англии и Италии, завершившаяся яркими 3:3.

Проблемы продолжали преследовать «Уэмбли» даже после открытия. В течение первых лет тренеры и футболисты регулярно и нещадно критиковали травяное покрытие на стадионе. Газон был действительно проблемным, из-за чего его приходилось часто перестилать.

«Уэмбли» является домашним стадионом сборной Англии. Кроме того, арена принимает многие ключевые футбольные матчи внутренних турниров. Среди них – полуфиналы и финал Кубка Англии, финал Кубка лиги, матч за Суперкубок, финальные матчи плей-офф низших лиг и так далее. Трибуны «Уэмбли» видели не только футбол. Здесь проводились матчи других видов спорта, в частности регби. Также на главном стадионе Великобритании проходило множество концертов. На «Уэмбли» публика аплодировала Мадонне, Эминему и многим другим звёздам.

Новый «Уэмбли» принимал два финала Лиги чемпионов. В 2011 году в Лондоне триумфатором была «Барселона», обыгравшая «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Спустя два года «Уэмбли» в честь 150-летия Футбольной ассоциации Англии снова принял финал. В нём сражались две немецкие команды, и «Бавария» переиграла «Боруссию» из Дортмунда с результатом 2:1.

«Уэмбли» является вторым самым вместительным стадионом Европы после «Камп Ноу». Во времена без пандемии футбольные матчи с трибун главной арены Великобритании могут смотреть 90 тысяч человек. В современных же реалиях трибуны «Уэмбли» открыты на 25%, то есть матчи Евро-2020 в Лондоне смогут собрать примерно 22 500 зрителей. Однако ситуация может измениться. Пока что Лондон заявил только о вместимости на матчи групповой стадии и 1/8 финала, после чего вопрос пересмотрят.

Визитная карточка

Уэмбли Год открытия 2007 Размеры поля (м) 105*68 Домашний клуб нет Вместимость (чел) 90 000 Вместимость на Евро-2020 (чел) 22 500*

* - после 1/8 финала будет пересмотрена.

Какие матчи здесь пройдут

«Уэмбли» должен был принять семь матчей Евро-2020, но примет восемь за счёт передачи стадиону матча 1/8 финала, который изначально был закреплён за Дублином. Итого в Лондоне состоятся три матча групповой стадии, два матча 1/8 финала, оба полуфинала и финал.

Дата Стадия Матч 13 июня ГЭ Англия - Хорватия 18 июня ГЭ Англия - Шотландия 22 июня ГЭ Чехия - Англия 26 июня 1/8 1А - 2С 29 июня 1/8 1D - 2F 6 июля 1/2 П46 - П45 7 июля 1/2 П48 - П47 11 июля Финал П49 - П50

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