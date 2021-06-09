​«Три льва» - хищники или корм: присматриваемся к сборной Англии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает представлять команды, которые уже в ближайшие дни начнут выступление на чемпионате Европы. На этот раз мы поговорим о сборной Англии.

Путь на Евро

Сборная Англии вышла на чемпионат Европы очень уверенно. В отборочном цикле «три льва» проиграли в гостях у Чехии, но при этом выиграли остальные семь матчей. В играх отбора англичане забили 37 голов, причём 12 из них на свой счёт записал Гарри Кейн, который стал лучшим бомбардиром всей квалификации.

М Команда И В Н П РМ О 1 Англия 8 7 0 1 37:6 21 2 Чехия 8 5 0 3 13:11 15 3 Косово 8 3 2 3 13:16 11 4 Болгария 8 1 3 4 6:17 6 5 Черногория 8 0 3 5 3:22 3

Английская сборная в 1966 году выигрывала чемпионат мира. А вот на чемпионатах Европы родоначальники футбола никогда не становились триумфаторами, из-за чего команда находится под давлением. «Три льва» даже ни разу не играли в финале Евро, ограничиваясь двумя полуфиналами в 1968 и 1996 годах. На последнем континентальном форуме в 2016 году англичане и вовсе вылетели уже в 1/8 финала, проиграв Исландии.

Команда

Игрок Клуб Вратари Джордан Пикфорд Эвертон Дин Хендерсон Манчестер Юнайтед Сэм Джонстон Вест Бромвич Защитники Кайл Уокер Манчестер Сити Люк Шоу Манчестер Юнайтед Джон Стоунз Манчестер Сити Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Киран Триппьер Атлетико Тайрон Мингз Астон Вилла Конор Коуди Вулверхэмптон Бен Чилуэлл Челси Бен Уайт Брайтон Рис Джеймс Челси Полузащитники Деклан Райс Вест Хэм Джек Грилиш Астон Вилла Джордан Хендерсон Ливерпуль Калвин Филлипс Лидс Джейдон Санчо Боруссия Д Мейсон Маунт Челси Фил Фоден Манчестер Сити Букайо Сака Арсенал Джуд Беллингем Боруссия Д Нападающие Гарри Кейн Тоттенхэм Рахим Стерлинг Манчестер Сити Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед Доминик Калверт-Льюин Эвертон

Сборная Англии выступит на Евро без вратаря Ника Поупа, защитника Трента Александер-Арнольда и нападающего Мэйсона Гринвуда. Все они травмированы. Впрочем, даже без этой тройки игроков английская национальная команда имеет качественный состав. Многие фанаты в Англии уверены, что это поколение способно установить новую планку и побороться за трофей Евро.

Звезда

Главной звездой и капитаном сборной Англии является нападающий Гарри Кейн. Это прирождённый бомбардир, функционал которого на поле не ограничивается тем, чтобы оказаться в нужном месте и переправить мяч в сетку. Кейн не только много забивает, но и отдаёт много результативных передач, что делает его особенно ценным активом. Эти летом Гарри может сменить «Тоттенхэм» на другой клуб. О желании сделать новый шаг в карьере навстречу трофеям форвард говорил сам. Впрочем, пока что все его мысли направлены лишь на успешное выступление на Евро со сборной.

Тренер

Главным тренером сборной Англии является Гарет Саутгейт. Когда осенью 2016 года этот специалист принимал главную команду своей страны, в обществе фанатов царил скепсис. Многие были уверены, что назначать столь неопытного специалиста – не самая разумная идея, особенно после провала на Евро. Впрочем, Саутгейт развеял все сомнения на счёт своей компетентности, приведя сборную Англии к четвёртому месту на чемпионате мира в России. Этот результат расценивался как успех, ведь с 1996 года на крупных турнирах «три льва» дальше четвертьфинала не забирались. Теперь Саутгейт думает о том, как привести сборную Англии к успеху уже на Евро.

Календарь и цели

Дата Матч 13 июня Англия - Хорватия 18 июня Англия - Шотландия 22 июня Чехия - Англия

Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы. Сейчас у англичан подобралось талантливое поколение футболистов, способное выстрелить. Конечно, команда Гарета Саутгейта на Евро-2020 будет ставить перед собой максимальную цель – дойти до финала и завоевать трофей. Пора «трём львам» показать себя настоящими хищниками.

Прогноз

У сборной Англии не должно возникнуть больших трудностей с выходом в плей-офф чемпионата Европы. Стадию 1/8 финала команда Гарета Саутгейта тоже обязана проходить. Дальше всё будет зависеть от соперника и от игровых деталей на футбольном поле. В целом мы можем представить этот состав сборной Англии где-то в полуфинале, а то и финале Евро.

Представление команд Евро-2020