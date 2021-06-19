Саутгейт: «Если не можешь выиграть матч, в таком случае важно не проиграть»

|
19 Июня 2021, 00:32,
|
|
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт «по горячим следам» подвёл итоги матча с Шотландией (0:0) на чемпионате Европы 2020 года.
- Это вечер разочарований. Но нужно отдать должное сборной Шотландии. Если не можешь выиграть матч, в таком случае важно не проиграть его, - заявил наставник в эфире ITV.
- Нам нужно было больше ускорений впереди, - так прокомментировал Саутгейт замену Гарри Кейна. - Чувствовал, что Маркус [Рэшфорд] даст нам эту энергию. В целом, мы сделали сегодня недостаточно для победы.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт