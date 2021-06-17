Саутгейт: «Шотландия может удивить нас»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт пообщался с журналистами перед матчем против сборной Шотландии.

«Шотландия обычно играет по схеме 3-5-2 или 3-4-3, поэтому мы должны быть готовы. Они будут стараться быстро играть вперёд, нашим защитникам необходимо быть внимательными.

Хорватия играла по-другому, схема 4-3-3, ещё до игры мы были уверены, что так и будет. Шотландия может удивить нас, но мы должны адаптироваться к любой схеме», - цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Англии и Шотландии состоится завтра, 18 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».