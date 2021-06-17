Саутгейт: «Шотландия может удивить нас»

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17 Июня 2021, 21:36,
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Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт пообщался с журналистами перед матчем против сборной Шотландии.
«Шотландия обычно играет по схеме 3-5-2 или 3-4-3, поэтому мы должны быть готовы. Они будут стараться быстро играть вперёд, нашим защитникам необходимо быть внимательными.
Хорватия играла по-другому, схема 4-3-3, ещё до игры мы были уверены, что так и будет. Шотландия может удивить нас, но мы должны адаптироваться к любой схеме», - цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Англии и Шотландии состоится завтра, 18 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Англии, Сборная Шотландии, Гарет Саутгейт
я не люблю Шотландию , и иногда предвзято ее критикую , матч с чехами показал что шотландцы очень боевито подготовлены , игра была быстрая , и голов должно было быть много , вопрос в том как будет играть англия , чехи дали играть , играя в открытый футбол , и англия наверное не будет выставлять автобус , так что будет интересно , хотя первый матч англиков с хорватами был самый скучный