Кейн назвал главное достоинство сборной Шотландии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о сборной Шотландии.

«Это будет сложная игра. Я думаю, что их главное достоинство – командная работа. Они являются одним целым. Мне кажется, что им просто не повезло в матче с чехами. Играли они неплохо. Не получилось, так бывает, поэтому мы готовимся к тяжелой игре против очень крепкой команды», - цитирует Кейна пресс-служба УЕФА.

Англия сыграет против Шотландии завтра, 18 июня, начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом туре подопечные Саутгейта не без труда переиграли сборную Хорватии (1:0), а шотландцы уступили чехам (0:2).

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