7 из 8 очков в истории Евро сборная Шотландии набрала 18 июня

Сборная Шотландии никогда не являлась грандом мирового футбола и в чемпионатах Европы начала принимать участие всего с 1992 года. Евро-2020 - это третий континентальный турнир для шотландцев, которые ранее также играли и в 1996 году.

На сегодняшний день команда провела восемь матчей на финальной стадии чемпионатов Европы и набрала восемь очков.

Невероятно, но семь баллов из них были добыты в один и тот же день - 18 июня. В 1992 году «тартановая армия» разгромила сборную СНГ (3:0), а спустя четыре года была сильнее Швейцарии (1:0).

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