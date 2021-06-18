​Фергюсону не позволили припарковаться на VIP-стоянке «Уэмбли»

Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон прибыл на «Уэмбли», чтобы посмотреть матч Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии. Автомобиль Фергюсона с водителем за рулём пытался запарковаться на VIP-стоянке стадиона за четыре часа до начала матча, однако стюард развернул автомобиль, сообщает Daily Mail.

Матч между сборными Англии и Шотландии начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка на «Уэмбли» можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.