​Фергюсону не позволили припарковаться на VIP-стоянке «Уэмбли»

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18 Июня 2021, 21:22,
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Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон прибыл на «Уэмбли», чтобы посмотреть матч Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии. Автомобиль Фергюсона с водителем за рулём пытался запарковаться на VIP-стоянке стадиона за четыре часа до начала матча, однако стюард развернул автомобиль, сообщает Daily Mail.
Матч между сборными Англии и Шотландии начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка на «Уэмбли» можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.
Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Алекс Фергюсон, Сборная Шотландии