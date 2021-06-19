Ди Канио: «Сборная Англии сильно разочаровала»

Экс-нападающий лондонского «Вест Хэма» Паоло ди Канио остался крайне недоволен игрой сборной Англии во вчерашнем поединке против команды Шотландии на чемпионате Европы-2020. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«За эту сборную играют много талантливых исполнителей, однако у них нет ни характера, ни движения, но какой-то мысли. Все это не входит в их ДНК. В этом поединке команда Саутгейта меня сильно разочаровала», - передает слова итальянца издание Football-Italia.

После вчерашнего поединка сборная Англии занимает второе место в турнирной таблице группы D, уступая по дополнительным показателям команде Чехии.

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