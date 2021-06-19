Главный тренер сборной Шотландии Кларк: «Так сразу и не скажете, кто был фаворитом»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк считает, что его команда могла добиться большего в матче с англичанами на Евро-2020 (0:0).

- Хороший вечер для нас. Мы играли хорошо. Я знаю, что у меня в распоряжении настоящая команда, и она это доказала сегодня. Я восхищен игроками и штабом, - приводит слова Кларка УЕФА.

- У нас были шансы на победу. Также и у Англии были моменты, и, вспоминая развитие событий на поле, так сразу и не скажете, кто был фаворитом. Это похвала в наш адрес. Меня больше всего порадовали наша игра с мячом и ряд созданных моментов, - добавил тренер.

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