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Главный тренер сборной Шотландии Кларк: «Так сразу и не скажете, кто был фаворитом»

19 Июня 2021, 01:14,

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк считает, что его команда могла добиться большего в матче с англичанами на Евро-2020 (0:0).

- Хороший вечер для нас. Мы играли хорошо. Я знаю, что у меня в распоряжении настоящая команда, и она это доказала сегодня. Я восхищен игроками и штабом, - приводит слова Кларка УЕФА.

- У нас были шансы на победу. Также и у Англии были моменты, и, вспоминая развитие событий на поле, так сразу и не скажете, кто был фаворитом. Это похвала в наш адрес. Меня больше всего порадовали наша игра с мячом и ряд созданных моментов, - добавил тренер.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Шотландии, Стив Кларк
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