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​Известен состав сборной Англии на матч с Шотландией

18 Июня 2021, 20:44,

В пятницу вечером на Евро-2020 пройдёт матч между сборными Англии и Шотландии. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт решил выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунс, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден, Джеймс.

Напомним, что в первом туре группового этапа англичане обыграли сборную Хорватии с минимальным счётом 1:0.

Следить за матчем Англия – Шотландия, который пройдёт на легендарном «Уэмбли» , можно будет в трансляции в текстовом формате на страницах LiveResult.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Шотландии
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