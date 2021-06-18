​Известен состав сборной Англии на матч с Шотландией

В пятницу вечером на Евро-2020 пройдёт матч между сборными Англии и Шотландии. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт решил выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунс, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден, Джеймс.

Напомним, что в первом туре группового этапа англичане обыграли сборную Хорватии с минимальным счётом 1:0.

Следить за матчем Англия – Шотландия, который пройдёт на легендарном «Уэмбли» , можно будет в трансляции в текстовом формате на страницах LiveResult.