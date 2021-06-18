Британские нули на Евро-2020: боевая Шотландия, унылая Англии, дождь и два удара в створ

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Англии сыграла против Шотландии.

Сборные Англии и Шотландии в последний раз играли на пути к чемпионату мира в России. И уж на крупных международных турнирах британского дерби не было совсем давно. Вот, наконец, англичане и шотландцы попали в одну группу на чемпионате Европы, и во втором туре решали многое в распределении мест в группе. Парадоксально, что в первой игре на ЧЕ-2020 интереснее смотрелись шотландцы. Но они как раз чехам проиграли, а «три льва» сумели одолеть хорватов.

Фаворитом в британском дерби выглядела, конечно же, сборная Англии, но будто в продолжение первого тура куда веселее играла команда Шотландии. Здорово комбинировали Джон Макгинн и Стивен О`Доннел, вскрывали оборону соперников с правого фланга, находили Че Адамса, но форварда держали плотно. Комбинационный футбол шотландцев впечатлял, особенно на фоне блеклых англичан, но первый момент создали именно «три льва».

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Подача от угла поля Джон Стоунз замкнул чётким ударом в угол. Защитник «Ман Сити» переиграл Дайкса, хорошо пробил, однако сотряс лишь штангу. Тут же Рахим Стерлинг ураганным проходом по флангу вскрыл оборону, прострелил на Маунта, но Мейсон толком не сумел мячом воспользоваться. Шотландцев не испугал этот активный отрезок англичан. Они вновь взяли инициативу, создав классный момент. Стивен О`Доннелл поймал мяч после подачи слева и пробил в касание. Пикфорду было сложно, но тот в прыжке вытащил мяч из угла, а добивание выиграли английские защитники.

Первый тайм завершился с нулями на табло. Шотландцы выглядели более напористыми, активными, но класса для гола не хватало. Англичане продолжали пребывать в «сонном состоянии», которое позволило им обыграть хорватов, но с шотландцами такой план не работал. Активно начал второй тайм Маунт, пробивший со смещением в центр. Маршалл в броске удар парировал, что неожиданностью не стало. Да и голевым моментом назвать эту ситуацию можно с натяжкой.

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Зато у ворот Пикфорда было жарко. После подачи углового англичане не смогли сразу выбить мяч из своей штрафной, и Дайкс с разворота бьёт в угол, но стоявший на штанге Рис Джеймс играет на вынос, спасая англичан. Приближение концовки лишь ухудшало ситуацию, футбол ещё больше увязал в ошибках и борьбе. Гарет Саутгейт не побоялся снять с игры Кейна и Фодена, но и это не помогло. Рэшфорд с Грилишем ничего толком не изменили. Англичане довольствуются (и могут быть довольны) нулевой ничьей с шотландцами.

Скучные нули в британском дерби с одним ударом в створ ворот в активе каждой команды позволили англичанам догнать чехов. В последнем туре лидеры сыграют между собой.