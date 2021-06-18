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Британские нули на Евро-2020: боевая Шотландия, унылая Англии, дождь и два удара в створ

18 Июня 2021, 23:50,

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Англии сыграла против Шотландии.

Протокол игры  
Англия 0:0 Шотландия
Пикфорд Джордан Джеймс Рис II Стоунс Джон Мингс Тайрон Шоу Люк Райс Деклан Филлипс Кэлвин Фоден Фил   63' (Грилиш Джек (   63') Маунт Мэйсон Стерлинг Рахим Кейн Гарри   74' (Рэшфорд Маркус (   74')
Запасные: Чилуэлл Бен Магуайр Гарри Калверт-Льюин Доминик Хендерсон Джордан Коди Конор Беллингхем Джуд Ремсдейл Аарон Джонстон Сэм Санчо Джедон Триппьер Киран
Маршалл Дэвид Мактоминай Скотт Хэнли Грант Тирни Киран О'Доннелл Стивен   87' Макгинн Джон   16' Гилмор Билли   76' (Армстронг Стюарт (   76') Макгрегор Каллум Робертсон Эндрю Дайкс Линдон Адамс Че   86' (Нисбет Кевин (   86')
Запасные: Флек Джон Маккена Скотт Форрест Джеймс Паттерсон Нэйтан Хендри Джек Фрейзер Райан Гордон Крейг Купер Лиам Кристи Райан Маклафилин Джон
18 июня. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Сборные Англии и Шотландии в последний раз играли на пути к чемпионату мира в России. И уж на крупных международных турнирах британского дерби не было совсем давно. Вот, наконец, англичане и шотландцы попали в одну группу на чемпионате Европы, и во втором туре решали многое в распределении мест в группе. Парадоксально, что в первой игре на ЧЕ-2020 интереснее смотрелись шотландцы. Но они как раз чехам проиграли, а «три льва» сумели одолеть хорватов.

Фаворитом в британском дерби выглядела, конечно же, сборная Англии, но будто в продолжение первого тура куда веселее играла команда Шотландии. Здорово комбинировали Джон Макгинн и Стивен О`Доннел, вскрывали оборону соперников с правого фланга, находили Че Адамса, но форварда держали плотно. Комбинационный футбол шотландцев впечатлял, особенно на фоне блеклых англичан, но первый момент создали именно «три льва».

Embed from Getty Images

Подача от угла поля Джон Стоунз замкнул чётким ударом в угол. Защитник «Ман Сити» переиграл Дайкса, хорошо пробил, однако сотряс лишь штангу. Тут же Рахим Стерлинг ураганным проходом по флангу вскрыл оборону, прострелил на Маунта, но Мейсон толком не сумел мячом воспользоваться. Шотландцев не испугал этот активный отрезок англичан. Они вновь взяли инициативу, создав классный момент. Стивен О`Доннелл поймал мяч после подачи слева и пробил в касание. Пикфорду было сложно, но тот в прыжке вытащил мяч из угла, а добивание выиграли английские защитники.

Первый тайм завершился с нулями на табло. Шотландцы выглядели более напористыми, активными, но класса для гола не хватало. Англичане продолжали пребывать в «сонном состоянии», которое позволило им обыграть хорватов, но с шотландцами такой план не работал. Активно начал второй тайм Маунт, пробивший со смещением в центр. Маршалл в броске удар парировал, что неожиданностью не стало. Да и голевым моментом назвать эту ситуацию можно с натяжкой.

Embed from Getty Images

Зато у ворот Пикфорда было жарко. После подачи углового англичане не смогли сразу выбить мяч из своей штрафной, и Дайкс с разворота бьёт в угол, но стоявший на штанге Рис Джеймс играет на вынос, спасая англичан. Приближение концовки лишь ухудшало ситуацию, футбол ещё больше увязал в ошибках и борьбе. Гарет Саутгейт не побоялся снять с игры Кейна и Фодена, но и это не помогло. Рэшфорд с Грилишем ничего толком не изменили. Англичане довольствуются (и могут быть довольны) нулевой ничьей с шотландцами.

Скучные нули в британском дерби с одним ударом в створ ворот в активе каждой команды позволили англичанам догнать чехов. В последнем туре лидеры сыграют между собой.

0
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная Англии, Сборная Шотландии
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Комментарии (7)
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0
Groom
19 Июня 2021, 00:08
Самая мертвая группа
0
CELTIC FROST
19 Июня 2021, 00:01

Смотрел - плевался. (( Я почему-то подозревал, что будет ничья. Но тааак.. На поле играли две банды дровосеков, в отношении одной это чуть раньше подтвердили чехи, а вот другую с ее решфордами и стерлингами трансфермаркет с перепугу оценил даже дороже Франции.. Медленно, с кучей перепасовок на своей половине поле, без прессинга и малейшей выдумки. Саутгейт -что это? Точно, играют как наши... С такой игрой о победе на Евро можно только мечтать, хоть бы из группы выйти... Если Вдруг не прибавят.

1
Spirit
19 Июня 2021, 00:00

Шотландцы молодцы! Еще и Хорватию могут домой отправить.
Интересно будет посмотреть как они с хорватами сыграют.

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2
fireland
18 Июня 2021, 23:58
Какой же Саутгейт физручелло. Когда ФА уже назначит топ-тренера в сборную ?
0
CERG
18 Июня 2021, 23:57

Что все так ждали этот матч, схожесть стилей в данном случае порождает уныние)

1
noname_344
18 Июня 2021, 23:56
Это просто "ХАХА". Англия такой же колхоз как и наши. Я конечно это знал после ничьи с нашими на ЧЕ-2016, но после наших двух побед над Шотландией в отборе, их ничья с Шотландией даже для меня нонсенс. Лол, просто ЛОЛ!
2
beorn_n
18 Июня 2021, 23:53

Англия самая беспонтовая топ сборная на Евро.

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