Магуйар готов сыграть с Шотландией

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуйар готов принять участие в предстоящем поединке против команды Шотландии в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«У меня все хорошо, провел тренировку с командой. Хочу сыграть за сборную на Евро. Я уже в строю и надеюсь попасть в состав на поединок против Шотландии. Это очень важный матч», - передает слова защитника Sky Sports.

Встреча сборных Англии и Шотландии состоится в пятницу, 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом туре англичане выиграли у Хорватии (1:0), а шотландцы уступили чехам (0:2).

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