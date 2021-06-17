Наставник сборной Шотландии – о Саутгейте: «Отношусь к нему с огромным уважением»

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17 Июня 2021, 23:46,
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк лестно высказался о наставнике сборной Англии Гарете Саутгейте.
«При Гарри прогрессируют многие талантливые футболисты. Я хорошо знаком с ним и отношусь к нему с огромным уважением. Это очень хороший человек, всегда приятно общаться с ним. Надеюсь, что нам удастся поговорить и завтра после игры.
Думаю, что Саутгейт проделал огромную работу в сборной Англии, выведя их в полуфинал чемпионата мира в России, а этого очень сложно добиться. У него потрясающая команда», - цитирует Кларка пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Англии и Шотландии состоится завтра, 18 июня.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Гарет Саутгейт, Стив Кларк