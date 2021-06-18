Англия - Шотландия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Британское дерби Англия - Шотландия пройдёт во втором туре Евро-2020. Коллектив Гарета Саутгейта имеет все шансы выиграть в восьмом матче кряду и гарантировать себе место в плей-офф турнира. Их соперник рискует остаться на последней строчке и надеяться на крупную победу в третьем туре. При этом шотландцы - весьма неуступчивая команда, которая в последние годы редко проигрывала.

В 22:00 начнется телепоказ на каналах Первый, ТРК «Украина», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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