Энди Робертсон: «В другой, более удачный, вечер мы бы добились большего»

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19 Июня 2021, 00:17,
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Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон поделился впечатлениями от матча с командой Англии (0:0) на Евро-2020.
- У нас были отличные моменты. Временами мы просто невероятно здорово контролировали мяч, оставляя соперника ни с чем. В другой, более удачный, вечер мы бы добились большего. Очко позволяет нам оставаться в борьбе, и для нас важно это ощущение, - приводит слова Робертсона УЕФА.
- У Билли Гилмора великолепное будущее. Он может играть в сборной Шотландии так долго, сколько пожелает, - так прокомментировал капитан игру лучшего футболиста этого матча.
Шотландии нужна только победа в матче с хорватами в третьем туре.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Шотландии, Билли Гилмор, Энди Робертсон