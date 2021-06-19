Энди Робертсон: «В другой, более удачный, вечер мы бы добились большего»

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон поделился впечатлениями от матча с командой Англии (0:0) на Евро-2020.

- У нас были отличные моменты. Временами мы просто невероятно здорово контролировали мяч, оставляя соперника ни с чем. В другой, более удачный, вечер мы бы добились большего. Очко позволяет нам оставаться в борьбе, и для нас важно это ощущение, - приводит слова Робертсона УЕФА.

- У Билли Гилмора великолепное будущее. Он может играть в сборной Шотландии так долго, сколько пожелает, - так прокомментировал капитан игру лучшего футболиста этого матча.

Шотландии нужна только победа в матче с хорватами в третьем туре.

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