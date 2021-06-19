Супермомент Стоунса в матче с Шотландией - видео

Противостояние сборных Англии и Шотландии на Евро-2020 получилось совершенно нерезультативным и малособытийным. Тем не менее, забей Джон Стоунс на 12-й минуте, наверняка бы игра пошла по более веселому сценарию. Защитник англичан после подачи углового без помех пробивал головой и направил мяч в штангу. Один из лучших моментов британского матча представлен в качестве видеофрагмента.

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