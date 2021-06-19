Дэвид Джеймс: «Ничья - справедливый результат в матче, где было всего несколько моментов»

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс дал комментарий сразу после окончания матча «трёх львов» с командой Шотландии на Евро-2020.

- Ничья - справедливый результат в матче, где было всего несколько моментов. И Пикфорд, и Маршалл сработали великолепно, когда пришлось вступить в игру. И если результат, возможно, был не таким, на который рассчитывала Англия, она входит в последний тур с осознанием того, что победа гарантирует первое место в группе. Четвертая нулевая ничья между этими сборными - маленький шаг в правильном направлении, - заявил Джеймс УЕФА.

После двух туров в группе D лидируют сборные Чехии и Англии.

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