Тренер Южной Кореи получил красную карточку после финального свистка

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Южной Кореи и Ганы завершился со счётом 2:3. В концовке «азиатские тигры» заработали угловой удар, но арбитр Энтони Тейлор не позволил команде его выполнить, дав финальный свисток. У английского рефери были основания для такого решения, ведь он добавил ко второму тайму 10 минут, а прошло почти 11. Впрочем, корейцы были недовольны свистком.

Вероятно, именно из-за ситуации с угловым ударом главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту выбежал на поле и принялся что-то говорить арбитру. В итоге Энтони Тейлор показал тренеру красную карточку.