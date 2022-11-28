Такие разные 3:2 для Ганы – после поражения от Португалии отстояли победу над Южной Кореей

Сборные Ганы и Южной Кореи сошлись в рамках группового турнира ЧМ-2022.

Сборные Южной Кореи и Ганы оставили двоякое впечатление после первого тура. Азиатские футболисты выдали скучнейший матч против Уругвая, зато добыли одно очко. Африканцы устроили настоящее шоу против Португалии с ошибками, привозами, эмоциями, но проиграли в итоге – 2:3. До того, как на разборки выйдут фавориты (Португалия и Уругвай) у андердогов была возможность в очном матче поднять свои шансы на плей-офф.

Стартовые составы команд порадовали стабильностью: у Южной Кореи пять Кимов, у Ганы – два Айю. И первые начали брать количеством. Инициативу захватила сборная из Азии, обложила штрафную соперника угловыми, постоянными подачами, прострелами. Давление на ворота Лоуренса Зиджи ощущалось, но не хватало выдумки Сону и компании. Хынмин старался, однако в одиночку не мог обострить.

Атаковала сборная Южной Кореи, атаковала. И пропустила в итоге, будто повторив сценарий первого матча. Только вместо Камеруна – Гана, а вместо подачи от угла поля – подача со штрафного, суматоха отскок к Салису и точный удар последнего с разворота – 0:1. На повторе показалось, что мяч коснулся руки Андре Айю, однако рефери оставили гол легитимным. А через 10 минут футболисты сборной Ганы сообразили и второй, выбив из седла корейцев.

Никто не накрыл Джордана Айю, а он спокойно навесил с левого фланга точно на голову Кудусу, которого тоже не держали защитники корейской команды. Мохаммед в прыжке пробил точно – 0:2 за два удара в створ ворот. Надолго замолкала азиатская сборная, но в перерыве Паулу Бенту неплохо вдохновил своих футболистов, которые поверили, что им удастся подвиг Камеруна. И он им удался – уже на исходе часа игрового времени счёт был равным.

Дублем за три минуты второго тайма блеснул Гуэ-Сон Чо. Сначала он легко замкнул кросс Ли Кан-Ина, обокравшего Тарика, а затем ещё одним точным ударом головой завершил комбинацию, которую начал Сон, а продолжил шикарным навесом от лицевой Ким Чжин-Су – 2:2. Но и на этом решено было не останавливаться. Теперь за подвигами Камеруна и Сербии устремилась Гана. На дубль сподобился Мохаммед Кудус, вторым темпом замкнувший прострел Менса после Иньяки Уильямса, махнувшего мимо мяча – 2:3.

И вполне могли случиться (даже должны были) вторые 3:3 за день, но давление Южной Кореи в гол не переросло. Ати-Зиджи достал мяч в нижнем углу после техничного удара Ли Кан-Ина со штрафного, затем Менса подстраховал голкипер, выбив мяч с «ленточки» после удара Кима, а ещё момент Джин-Су просто не реализовал, пальнув в облака с угла вратарской. Выстояла, можно сказать – отскочила сборная Ганы и опять завершила свой матч ЧМ-2022 со счётом 3:2. Только вот на сей раз этот счёт был для африканцев победным.