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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Такие разные 3:2 для Ганы – после поражения от Португалии отстояли победу над Южной Кореей

28 Ноября 2022 • 18:02 Комментировать (2)
Южная Корея
2:3
Гана
окончен

Сборные Ганы и Южной Кореи сошлись в рамках группового турнира ЧМ-2022.

Протокол игры  
Южная Корея2:3Гана
  24'Салису Мохаммед (0:1)
  34'Кудус Мохаммед (0:2)
(1:2) Гуэ-Сон Чо58'  
(2:2) Гуэ-Сон Чо61'  
  68'Кудус Мохаммед (2:3)
Ким Сон-КюМун-Хван КимМин-Чжэ Ким 90' (Кен-Вон Квон ( 90') Ён-Гвон Ким  77'Чжин-Су КимУ-Ён Чон  27' 78' (Уи-Чжо Хван ( 78') Ин-Бом ХванЧхан-Хун Квон 57' (Кан-Ин Ли ( 57') Чон У-Ён II 46' (Санг-Хо На ( 46') Хын-Мин СонГуэ-Сон Чо
Запасные: Тхэ-Хван Ким IIХон ЧхольДжун-Хо СонМин-Кю СонБум-Гын СонСын-Хо ПайкХён-У ЧоЧон-Гю ЮнЮ-Мин ЧоХи-Чан ХванЧхэ-Сон Ли II
Ати-Зиги ЛоуренсЛемпти Тарик  73' 78' (Сулемана Камалдин ( 78') Амарти Даниэль  21'Салису МохаммедМенса Гидеон 88' (Баба Абдул-Рахман ( 88') Парти ТомасАбдул-Самед СалисКудус Мохаммед 83' (Джику Александер ( 83') Айю Андре 78' (Кьере Даниэль-Кофи ( 78') Айю Джордан 78' (Одои Денис ( 78') Уильямс Иньяки
Запасные: Семеньо АнтуанДанлад ИбрагимСова КамалАйду ДжозефНуруден Абдул МанафБукари ОсманОвусу ЭлишаАфрийе ДэниелИссааку ФатавуСейду Алиду
28 ноября. Стадион "Эдьюкейшн-Сити Стадиум".

 

Сборные Южной Кореи и Ганы оставили двоякое впечатление после первого тура. Азиатские футболисты выдали скучнейший матч против Уругвая, зато добыли одно очко. Африканцы устроили настоящее шоу против Португалии с ошибками, привозами, эмоциями, но проиграли в итоге – 2:3. До того, как на разборки выйдут фавориты (Португалия и Уругвай) у андердогов была возможность в очном матче поднять свои шансы на плей-офф.

Стартовые составы команд порадовали стабильностью: у Южной Кореи пять Кимов, у Ганы – два Айю. И первые начали брать количеством. Инициативу захватила сборная из Азии, обложила штрафную соперника угловыми, постоянными подачами, прострелами. Давление на ворота Лоуренса Зиджи ощущалось, но не хватало выдумки Сону и компании. Хынмин старался, однако в одиночку не мог обострить.

Атаковала сборная Южной Кореи, атаковала. И пропустила в итоге, будто повторив сценарий первого матча. Только вместо Камеруна – Гана, а вместо подачи от угла поля – подача со штрафного, суматоха отскок к Салису и точный удар последнего с разворота – 0:1. На повторе показалось, что мяч коснулся руки Андре Айю, однако рефери оставили гол легитимным. А через 10 минут футболисты сборной Ганы сообразили и второй, выбив из седла корейцев.

Никто не накрыл Джордана Айю, а он спокойно навесил с левого фланга точно на голову Кудусу, которого тоже не держали защитники корейской команды. Мохаммед в прыжке пробил точно – 0:2 за два удара в створ ворот. Надолго замолкала азиатская сборная, но в перерыве Паулу Бенту неплохо вдохновил своих футболистов, которые поверили, что им удастся подвиг Камеруна. И он им удался – уже на исходе часа игрового времени счёт был равным.

Дублем за три минуты второго тайма блеснул Гуэ-Сон Чо. Сначала он легко замкнул кросс Ли Кан-Ина, обокравшего Тарика, а затем ещё одним точным ударом головой завершил комбинацию, которую начал Сон, а продолжил шикарным навесом от лицевой Ким Чжин-Су – 2:2. Но и на этом решено было не останавливаться. Теперь за подвигами Камеруна и Сербии устремилась Гана. На дубль сподобился Мохаммед Кудус, вторым темпом замкнувший прострел Менса после Иньяки Уильямса, махнувшего мимо мяча – 2:3.

И вполне могли случиться (даже должны были) вторые 3:3 за день, но давление Южной Кореи в гол не переросло. Ати-Зиджи достал мяч в нижнем углу после техничного удара Ли Кан-Ина со штрафного, затем Менса подстраховал голкипер, выбив мяч с «ленточки» после удара Кима, а ещё момент Джин-Су просто не реализовал, пальнув в облака с угла вратарской. Выстояла, можно сказать – отскочила сборная Ганы и опять завершила свой матч ЧМ-2022 со счётом 3:2. Только вот на сей раз этот счёт был для африканцев победным.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ганы Сборная Южной Кореи
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Комментарии (2)
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One Live
28 Ноября 2022 в 18:53
Гане судьба вернула должок за Португалию!
overkill666
28 Ноября 2022 в 18:03
Корейцы молодцы, достойно сражались. не заслужили поражения. 3-3 было бы закономерно
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Камерун Камерун
Сербия Сербия
3
3
3.55 3.15 2.31
Видео
Окончен
Южная Корея Южная Корея
Гана Гана
2
3
2.75 2.95 3.05
Видео
13 мин
Бразилия Бразилия
Швейцария Швейцария
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0
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