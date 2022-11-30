Юран – о сборной Южной Кореи: «Они вытащили из себя максимум»

Бывший нападающий национальной сборной России Сергей Юран поделился своим мнением о действиях футболистов Южной Кореи в поединке с Ганой (2:3).

«Они вытащили из себя максимум: сравняли счёт, практически прижали соперника к воротам», - цитирует Юрана «Чемпионат».

Тем не менее, специалиста удивляет тот факт, что корейские игроки провели две абсолютно разных половины встречи по качеству демонстрируемого футбола.

Несмотря на поражение, сборная Южной Кореи сохраняет шансы на выход в плей-офф, однако для этого им необходимо выигрывать у сборной Португалии, которая до сих пор не знала горечи поражений на турнире в Катаре.