Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Юран – о сборной Южной Кореи: «Они вытащили из себя максимум»

30 Ноября 2022 • 00:02 Комментировать
Южная Корея
2:3
Гана
окончен

Бывший нападающий национальной сборной России Сергей Юран поделился своим мнением о действиях футболистов Южной Кореи в поединке с Ганой (2:3).

«Они вытащили из себя максимум: сравняли счёт, практически прижали соперника к воротам», - цитирует Юрана «Чемпионат».

Тем не менее, специалиста удивляет тот факт, что корейские игроки провели две абсолютно разных половины встречи по качеству демонстрируемого футбола.

Несмотря на поражение, сборная Южной Кореи сохраняет шансы на выход в плей-офф, однако для этого им необходимо выигрывать у сборной Португалии, которая до сих пор не знала горечи поражений на турнире в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Сборная Южной Кореи Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эквадор Эквадор
Сенегал Сенегал
1
2
3.00 3.20 2.55
Видео
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Катар Катар
2
0
1.35 5.00 10.00
Видео
146 мин
Уэльс Уэльс
Англия Англия
0
3
6.00 3.90 1.62
Видео
Окончен
Иран Иран
США США
0
1
3.55 3.40 2.15
Видео
30.11.22 в 18:00
Тунис Тунис
Франция Франция
15.00 5.40 1.27
Видео
30.11.22 в 18:00
Австралия Австралия
Дания Дания
6.50 3.70 1.62
Видео
30.11.22 в 22:00
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Мексика Мексика
7.00 4.00 1.55
Видео
30.11.22 в 22:00
Польша Польша
Аргентина Аргентина
5.10 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Ноября
00:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия впервые за 16 лет выиграла группу чемпионата мира
00:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная США впервые с 1930 года сыграла два «сухих» матча кряду на чемпионатах мира
00:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Наставник американской сборной: «Не могу нарадоваться на Кристиана»
00:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
США вышли в плей-офф ЧМ в третий раз подряд
00:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пулишич повторил достижение Донована в рамках чемпионатов мира
00:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Манчини: «Считал Аргентину фаворитом, но...»
00:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
19-летний Беллингем провёл 20-й матч за сборную Англии
00:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии установила свой рекорд по количеству голов на групповом этапе ЧМ
00:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
7 из 16: Нидерланды, Сенегал, Англия и США - новые участники плей-офф
00:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран – о сборной Южной Кореи: «Они вытащили из себя максимум»
29 Ноября
23:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рэшфорд - первый игрок «Манчестер Юнайтед» со времён Бобби Чарльтона, забивший три мяча на ЧМ ли ЧЕ
23:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-хавбек сборной Канады Бернье не считает игру канадцев на ЧМ провалом
23:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран: «Чем дальше чемпионат мира будет идти, тем интереснее»
23:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рэшфорд стал третьим англичанином в XXI веке, забившем со штрафного на чемпионате мира
23:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии забила свой 100-й гол в чемпионатах мира
Все новости
Рекомендуем