​Тренер Ганы сделал селфи с корейцем Соном, когда тот плакал

Сборная Южной Кореи в понедельник проиграла Гане во втором туре группового этапа чемпионата мира со счётом 2:3. Как следствие, шансы «азиатских тигров» на выход в плей-офф мундиаля существенно снизились – в последнем туре им предстоит играть с грозной Португалией.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как член делегации сборной Ганы (похоже, представитель тренерского штаба команды) делает селфи с Хын-Мин Соном. В это время лидер корейской сборной плакал из-за плохого результата. Представитель Ганы сделал снимок аккуратно – Сон, судя по всему, даже не заметил телефона.