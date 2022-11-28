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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Салису вошёл в историю сборной Ганы на чемпионате мира

28 Ноября 2022 • 17:07 Комментировать
Южная Корея
2:3
Гана
окончен

В первом тайме матча чемпионата мира против Южной Кореи сборная Ганы забила два гола. Автором первого из них стал защитник Мохаммед Салису, который удачно подключился на стандартное положение.  

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, Мохаммед Салису стал первым защитником в истории сборной Ганы, которому удалось забить гол на чемпионате мира.

Следить за матчем Южная Корея – Гана во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Напомним, что в первом туре группового этапа мундиаля сборная Ганы проиграла Португалии со счётом 2:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ганы Мохаммед Салису
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