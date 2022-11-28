​Южная Корея за пару минут превратила 0:2 в 2:2

В понедельник в матче второго тура группового этапа чемпионата мира встречаются сборные Южной Кореи и Ганы. После первого тайма африканские «чёрные звезды» вели со счётом 2:0. Корейцы с толком провели время в раздевалке – на вторую половину игры они вышли с серьёзным настроем. Как следствие, «азиатским тиграм» удалось сравнять счёт.

Нападающий Гуэ-Сон Чо оформил дубль, отличившись на 58-й и 61-й минутах. В обоих случаях футболист сборной Южной Кореи точно пробивал головой после подач с левого фланга.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Южная Корея – Гана можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.